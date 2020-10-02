شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة سبيس إكس تؤجل إطلاق مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مجموعة أقمار ستارلينك قبل 18 ثانية من موعد الإطلاق، بسبب مشكلة في المعدات الأرضية، وكان من المفترض إطلاق الصاروخ في الساعة 9.17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (16.17 بتوقيت موسكو) يوم الخميس 1 اكتوبر.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" الروسى فإنه مع أن جميع عمليات التحضير لإطلاق الصاروخ جرت بصورة طبيعية، إلا أنه أعلن قبل 18 ثانية من الموعد المحدد عن تأجيل عملية الإطلاق نتيجة اكتشاف مؤشرات غير اعتيادية لأجهزة استشعار المعدات الأرضية.

كما أنه لم يعلن عن الموعد الجديد لإطلاق الصاروخ، الذى من المثرر أن يحمل 60 قمرا صناعيا لشبكة الإنترنت الفضائى التي ينظمها عملاق التكنولوحيا إيلون ماسك.

وتجدر الإشارة إلى أنه الإطلاق الثالث عشر لمجموعة من 60 قمرا صناعية من أقمار ستارلينك، وقد أطلقت شركة سبيس إكس، إلى الآن، أكثر من 700 قمر من مجموعة أقمار ستارلينك، تعمل جميعها حاليا في الفضاء.. يذكر أن إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 كان قد تأجل في الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.