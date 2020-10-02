فريق بحثي اماراتي يطور جهازاً محمولاً لإجراء فحص كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 8:31 مساءً

افادتوكالة الأنباء (وام) اليوم الجمعة، عن نجاح باحثين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير جهاز محمول لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ بحجم الهاتف الذكي.

وذكرت الوكالة أن جهاز الفحص، الذي طوره باحثون بجامعة خليفة، يمتاز ببساطته، حيث يقوم برصد الفيروس من المسحة المأخوذة من الشخص المراد فحصه بشكل مباشر، كما يشير تغير لون العينة إلى النتيجة، فاللون الوردي يدل على أن النتيجة سلبية في حين يشير اللون الأصفر إلى أن النتيجة إيجابية.

ويحظى الجهاز المبتكر الذي يخضع في الوقت الحالي لمرحلة التحقق في المرحلة الطبية بقدرته على كشف الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة، ما يؤهله لإجراء الفحوصات السريعة بأقل تكلفة.

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ويعد فحص الـ“بي سي آر“ المعيار الذهبي في رصد الفيروسات لما يمتاز به من دقة، وفي هذا الإطار استعان فريق جامعة خليفة البحثي في مشروعهم بتقنية التماثل الحراري ”الأيزوثيرمال“ التي تمتاز بالسرعة والفعالية والكشف الدقيق عن فيروس كورونا المستجد .

كما تعد هذه التقنية أسرع من نظيراتها التقليدية، حيث تستخدم ”البرايمر“ الذي يركز على منطقتين في المادة الوراثية ”آر إن إيه“ الموجودة في الفيروس.

وتعتمد معظم طرق الـ“بي سي آر“ على التدوير الحراري الذي تتعرض المتفاعلات من خلاله للعديد من الدورات المتكررة التي تشمل درجة حرارة عالية ومنخفضة ليبدأ الحمض النووي ”آر أن إيه“ عملية النسخ.

وتتطلب فحوصات الـ“بي سي آر“ المخبرية جهاز تدوير حراري مبرمجا، في حين يمكن تطبيق تقنية ”الأيزوثيرمال“ بجهاز حراري بسيط يتيح عملية الفحص بكل مكان نظرا لسهولة نقله.

وبعد انتهاء الجائحة سيواصل الجهاز المبتكر تقديم الفائدة من خلال استخدامه في الكشف عن أي فيروس، حيث تقوم طريقة الأيزوثيرمال بمضاعفة ”آر أن إيه“ لإعداده للفحص، وبالتالي الكشف عن الفيروسات كالإنفلونزا على سبيل المثال.