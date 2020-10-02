ميزة جديدة من غوغل لتسهيل الرحلات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 10:14 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد موقع ”تك كرانش“ التقني ان ”غوغل“ اعلنت عن تحسينات جديدة لميزة اتجاهات السير القائمة على الواقع المعزز Live View أو ”العرض المباشر“ الموجود بخدمة الملاحة العالمية ”غوغل مابس“ .

ويسمح التحديث الجديد للميزة التي تم إطلاقها لأول مرة في العام الماضي، للمستخدمين باستخدام كاميرا الهاتف الخلفية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ليخبرك إلى أين تذهب بالضبط ورؤية الأسهم والاتجاهات، بالإضافة إلى عرض علامات المسافة في الواقع لتحديد الاتجاهات وتعريفك إلى أين تذهب.

كما تتضمن أحدث التحسينات استخدم علامة تبويب ”التنقل“ لرؤية معلومات حول مسارك والقدرة على رؤية المعالم القريبة حتى تتمكن من توجيه نفسك من خلال محيطك، ومن خلاله تستطيع رؤية مدى بُعد المعلم عن موقعك الحالي، وستعرض لك Live View المسارات التي ستحتاج إلى اتباعها للوصول إلى هذا المكان. بحسب التقرير.

ولفت الموقع التقني أن هذه الإمكانية ستتوفر في البداية لهواتف غوغل Pixel بعدما أصبح أندرويد 11 متاحا، وسيتم نشرها قريبا على كل من أندرويد واي أو أس، بالعديد من المدن حول العالم بما في ذلك أمستردام وبانكوك وبرشلونة وبرلين وبودابست ودبي وفلورنسا وإسطنبول وكوالالمبور وكيوتو ولندن ولوس أنجلوس ومدريد وميلانو وميونيخ ونيويورك، أوساكا، باريس، براغ، روما، سان فرانسيسكو، سيدني، طوكيو، فيينا، مع المزيد من التوسع الإقليمي في المستقبل.