هاتف الألعاب المميز Lenovo Legion Duel يشق طريقه إلى أوروبا، ويُكلف 1000€

فاطمة أيت طالب - دبي - هاتف الألعاب الرائد Lenovo Legion Duel والذي أعلنت عنه شركة Lenovo في وقت سابق من هذا العام خرج للتو عن الحدود الصينية وشق طريقه إلى أوروبا حيث يُكلف 1000 يورو، ولكن في بعض البلدان يُمكن دفع ثمن الهاتف على أربع دفعات بحيث يمكنك دفع 250 يورو في كل دفعة.

إذا كنت تقطن في إحدى البلدان الأوروبية حيث يتم عرض الهاتف Lenovo Legion Duel للبيع، فبإمكانك إستخدام الكود LEGIONEARLYBIRD للحصول على الشاشة الذكية Lenovo Smart Clock التي تُكلف عادة 90 يورو أو سماعات الرأس Lenovo Yoga ANC التي تُكلف عادة 150 يورو.

كما هو الحال مع هواتف الألعاب الأخرى، فالهاتف Lenovo Legion Duel الجديد يأتي بتصميم جريء يستهوي عشاق الألعاب، وقد قامت شركة Lenovo بتصميم هذا الهاتف لتعزيز تجربة اللعب الأفقية من خلال وضع جميع العناصر الهاتف بطريقة تعزز ذلك، فقد قامت الشركة بتضمين الكاميرا الأمامية في آلية منبثقة تتواجد في الجانب مع العلم بأن هذه الكاميرا تمتاز بدقة 20 ميغابكسل، وبأزرار الكثف على نفس الجانب.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تم تزويد الهاتف Lenovo Legion Duel كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz وبسرعة إستجابة تبلغ 240Hz. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بالمعالج+Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وببطاريتين بسعة 2500mAh لكل واحدة مما يجعل سعة كلا البطارية يبلغ 5000mAh علمًا أن هذه البطارية تدعم الشحن السريع بقوة 90W مما يتيح شحنها بالكامل في غضون نصف ساعة فقط. ولتحقيق ذلك، أنت بحاجة إلى إدخال الشاحن في كلا منفذين USB Type-C اللذان يأتي بهما الهاتف.

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بالإضافة إلى ذلك، الهاتف Lenovo Legion Duel الجديد يضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، ويأتي مع ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع ما يصل إلى 512GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.1.

كما يمكنك أن تتوقع، الهاتف Lenovo Legion Duel الجديد يدعم WiFi 6، وشبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية الأخرى، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة LegionOS الخاصة بشركة Lenovo. وبصرف النظر عن ذلك، فهناك أيضًا ملحق مطور من قبل شركة Lenovo خصيصًا للهاتف يعمل على توصيل الهاتف بسهولة بشاشة.

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