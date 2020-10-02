شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تستخدم الواقع المعزز لعرض المعالم والمساعدة فى توجيهك قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة جوجل لإضافة بعض الميزات الجديدة البارزة إلى Live View قريبا، مع وضع الواقع المعزز لخرائط جوجل، الذى يتيح لك رفع هاتفك ومشاهدة الاتجاهات المرئية على العالم الحقيقي، كما تم التقاطها بواسطة عدسة الكاميرا على هاتفك المحمول، ولعل أكبر إضافة هي القدرة على رؤية الإشارات المرئية المقابلة لمعالم بارزة في مجال رؤيتك، بالإضافة إلى معلومات حول المسافة التي يمكن أن يكون عليها معلم ما واتجاهات المشي هناك.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يوضح Mirko Ranieri ، مدير المنتج في فريق خرائط Google: "يمكن أن تشمل هذه المعالم أماكن شهيرة، مثل مبنى Empire State في نيويورك، ومبنى Pantheon في روما، وأماكن يسهل التعرف عليها ، مثل المتنزهات المحلية ومناطق الجذب السياحي".



ميزة خرائط جوجل الجديدة

ستنطلق هذه الميزة مباشرة على Android و iOS قريبًا، كما تقول جوجل، وذلك مع دعم 25 مدينة، بما في ذلك برلين ولندن ونيويورك وروما وسان فرانسيسكو وطوكيو.

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وهناك ميزة أخرى قادمة إلى View Live هي القدرة على الدخول مباشرة إلى الوضع من اتجاهات النقل، بحيث يمكنك بسهولة رؤية كيفية توجيهك عندما تغادر محطة مترو أنفاق وتجد نفسك في تقاطع مزدحم ومربك.

كما أنه لدى جوجل عدة إضافات أخرى لـ Live View، ويتضمن ذلك مشاركة الموقع، لمشاهدة المسافة المتراكبة من الصديق الذي شارك مكانه على خرائط جوجل والاتجاهات إليه، ودبابيس أكثر دقة بحيث تظهر الشوارع البارزة والمعالم والأماكن الأخرى التي تتضمن تغييرات بشكل أكثر دقة في Live View عندما يتم تعيين الأماكن كوجهات.

وتقول جوجل إن هاتين الميزتين، إلى جانب Live View في علامة تبويب النقل، ستصلان في الأسابيع المقبلة.