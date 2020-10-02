علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: روسيا تطلق أول صاروخ اختبارى متعدد الاستخدام فى 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة "تاس" الروسية يوم 29 سبتمبر بإقرار موعد نهائي لإطلاق أول صاروخ اختباري روسي متعدد الاستخدام من طراز "كريلو – إس في"، وسيطلق الصاروخ، حسب الوكالة، نهاية عام 2021. وأورد هذا الخبر مدير مؤسسة البحوث المستقبلية الواعدة، أندريه جريجوريف، قائلا إن مكتب "مياسيشيف" للتصاميم تولى تصميم الصاروخ الروسي متعدد الاستخدام، وذلك بالتعاون مع  مجلس الفضاء لدى أكاديمية العلوم الروسية. 

 

ووافق أعضاء المجاس في اجتماع عقد في 1 مايو عام 2020 على استخدام صاروخ "كريلو – إس في". وقال جريجوريف: "إن تصميم الصاروخ بدأ في روسيا منذ فترة"، مضيفا أنه يختلف جذريا عن الصواريخ متعددة الاستخدام التي تطلقها شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك والتي تهبط مراحلها الأولى عموديا على منصة عائمة في البحر.

 

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وتعود المرحلة الأولى للصاروخ الروسي إلى الأرض كطائرة عادية وتهبط في مطار عادي وذلك عند فتح جناحيها بعد انفصالها عن الصاروخ.

 

وفي هذه الحال تستهلك المرحلة الأولى للصاروخ كمية الوقود الأقل مقارنة بكمية الوقود الذي يستهلكه صاروخ إيلون ماسك عند هبوطه على المنصة البحرية.

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