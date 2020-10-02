شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف عن إصابة 19816 موظفا لديها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يوم واحد من تقرير صادر عن NBC News حول افتقار أمازون للشفافية حول تفشي COVID-19 في منشآتها، أصدرت الشركة بيانات حول عدد الموظفين الذين تم اختبارهم أو يُفترض أنهم إيجابيون، ولم يتم إصدار هذا النوع من المعلومات إلى حد كبير من قبل الشركات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من صعوبة قياس كيفية تعامل أمازون مع الوباء بشكل دقيق مقارنة بالآخرين، إلا أننا على الأقل لدينا فكرة عمن أين نبدأ.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقالت أمازون إنها تجري آلاف الاختبارات يوميًا، وتخطط للوصول إلى 50000 اختبار يوميًا عبر 650 موقعًا بحلول نوفمبر، وقالت أمازون إنه من بين 1،372،000 موظفًا عملوا هناك أو في شركة Whole Foods بين 1 مارس و19 سبتمبر، كان هناك حوالي 19816 موظفًا إما إيجابيًا أو يُفترض أنه إيجابي لـ COVID-19.

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ووفقًا لأمازون، باستخدام بيانات جامعة جونز هوبكنز لنفس الفترة الزمنية واحتساب عوامل مثل الجغرافيا والعمر، فإنها تقدر أنه بناءً على معدل الإصابة لعامة السكان، كان من المتوقع أن ترى 33952 إيجابيًا، وذهب أيضًا إلى أبعد من ذلك، مع تصنيف حالة على حدة، أظهر النسب المئوية للحالات بين الموظفين الذين تم تتبعهم أقل من عامة السكان في معظم الحالات.

ولعل إحدى الولايات التي لا يبدو أن هذا هو الحال فيها هي مينيسوتا - موقع احتجاجات سابقة على ظروف العمل - والتي كشفت عن 31.7 حالة لكل 1000 بين موظفي أمازون، وهو أعلى بكثير من المعدل المعلن من الولاية البالغ 15.8، والمعدل المتوقع لشركة أمازون بين الموظفين من 19.1.

ويتطابق هذا مع التقارير السابقة لشبكة CNBC وBloomberg التي أظهرت ارتفاع معدلات الإصابة وكيف أنها لم تتماشى مع تصريحات أمازون العامة في ذلك الوقت، وتلاحظ CNBC أيضًا أن هذه الأرقام لا تشمل شبكة أمازون لسائقي التوصيل الخارجيين.