شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيظهر بعض مناقشات المجموعات العامة على الواجهة الرئيسية للموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل فيس بوك على توسيع نطاق وصول المجموعات العامة بميزات جديدة يمكن أن تؤدى إلى مشاركة المزيد من الأشخاص فى المناقشات الجماعية، لكن من المحتمل أيضًا زيادة ظهور المجتمعات الخطرة أو غير الجيدة فى ظل هذا التحديث، حيث أعلنت الشركة عن تحديثات متعددة للمجموعات تشمل أتمتة الإشراف وتغطية موجز أخبار الأشخاص لمناقشات جماعية.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، بدأ التحديث كاختبار، حيث يقول فيس بوك، إنه سيبدأ فى إظهار مناقشات المجموعة العامة فى خلاصات الأخبار للأشخاص.



فيس بوك

ويمكن أن تظهر هذه إذا شارك شخص ما رابطًا أو أعاد نشر مشاركة، فأسفل هذا الرابط، سيتمكن الأشخاص من الضغط لمشاهدة المناقشات ذات الصلة التى تجرى حول نفس المنشور أو الرابط فى مجموعات فيس بوك العامة، ويمكن للملصق الأصلى بعد ذلك الانضمام إلى المناقشة حتى بدون الانضمام إلى المجموعة.

وستظهر المجموعات الموصى بها أيضًا فى علامة تبويب المجموعة إذا رأى فيس بوك أنها ذات صلة باهتمامات الأشخاص.

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كما أنه بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ منشورات المجموعة العامة فى الظهور فى نتائج البحث، ما يمنحها بشكل فعال وصولاً أكبر وجمهورًا أكبر بكثير.

كما أن هذه التحديثات مجتمعة تجعل الجماعات العامة تنمو بسرعة، ما قد يأتى بنتائج عكسية إذا تم الترويج للجماعات المتطرفة أو المجتمعات التي تنشر معلومات مضللة.

ويقول فيس بوك إن أى مشاركات تم وضع علامة التحقق منها على أنها غير صحيحة، لن تكون مؤهلة لتظهر من خلال هذه الميزات.

وسيتمكن المسئولون من وضع قواعد لعدم السماح للأشخاص غير الأعضاء بالنشر، أو مطالبتهم بالتواجد في المجموعة لفترة معينة من الوقت قبل النشر، فيساعد فيس بوك المشرفين على تتبع هذا التدفق المحتمل للمحتوى.

كما أوضحت الشركة أيضًا أنها ستقدم دورة تدريبية عبر الإنترنت واختبارًا للمشرفين لمساعدتهم على فهم كيفية تنمية مجتمعهم ودعمه.