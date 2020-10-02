شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Hold for Me" الجديدة من جوجل.. وكيف تستفيد منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة جوجل ميزة جديدة تعرف بـ"Hold for Me" لنظام التشغيل أندرويد، والتى تجعل فترة الانتظار أثناء المكالمات الهاتفية أكثر متعة، حيث أطلقت جوجل هذه الميزة للاستفادة من الوقت الذى يقضيه المستخدمون فى الانتظار، فبحسب الشركة، أمضى الناس فى الولايات المتحدة أكثر من 10 ملايين ساعةِ انتظار أثناء التحدث مع الشركات الأسبوع الماضي.

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ميزة Hold for Me

وقد وفرت جوجل ميزة Hold for Me، كميزة تجريبية للمستخدمين في الولايات المتحدة لهواتف "Pixel 5" و"Pixel 4A" الجديدة من جوجل، وعند الاتصال برقم معين ووضع المستخدم على الانتظار، فسيقوم مساعد جوجل بمراقبة المكالمة نيابة عن المستخدم حتى يتمكن من القيام بأشياء أخرى.

وعندما يرد الطرف الآخر على المكالمة، فإن الميزة تعمل على تنبيه المستخدم عبر صوت واهتزاز وإشعار على الشاشة، وتطلب من الطرف الآخر فى المكالمة الانتظار حتى تتمكن من الرد على المكالمة، أما إذا شعر المستخدم فى أى وقت بالتوتر ورغب فى معرفة ما يجرى، فإن بإمكانك مراقبة ما يقال - أو يتم تشغيله - من خلال التسمية التوضيحية فى الوقت الفعلى على شاشة الهاتف.

كما يتوفر زر على الشاشة يتيح الضغط من أجل العودة إلى المكالمة فى أى وقت، حيث تظهر أسفله رسالة "تشغيل الموسيقى"، للإشارة إلى أن مساعد جوجل ما يزال يستمع إلى موسيقى الانتظار، كما يمكن أيضًا اختيار الضغط على زر إنهاء المكالمة الأحمر لإنهاء المكالمة من هذه الشاشة.