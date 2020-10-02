هواتف Google Pixel الجديدة تفتقر إلى Pixel Neural Core، ولكن هذا لا يعني أنها تفتقر للميزات

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعد شركة جوجل منافسة بارزة في مجال تكنولوجيا التعلم الآلي، فهي تستفيد من خبرتها في العديد من المنتجات، بما في ذلك هواتف Google Pixel. كان هذا هو الحال، فلا واحد من هواتف Google Pixel الجديدة يضم رقاقة الذكاء الإصطناعي أو بالأحرى التعلم الآلي Pixel Neural Core والتي إعتدنا أن نجدها في هواتف Google Pixel.

رقاقة Pixel Neural Core غير موجودة في كل من Google Pixel 4a و Google Pixel 4a 5G وحتى في الهاتف Google Pixel 5. بدلاً من ذلك، سيتم معالجة جميع مهام الذكاء الإصطناعي من قبل وحدة المعالجة العصبية NPU المدمجة في معالجات Snapdragon المُستخدمة في هذه الهواتف الذكية الثلاثة.

أوضحت شركة جوجل في العام الماضي أنه لا يمكن تفعيل ميزات +Live HDR و Dual Exposure على هواتف Google Pixel القديمة لأنها تفتقر إلى رقاقة Pixel Neural Core، ولكن لا يبدو أن غيابها يمثل مشكلة بالنسبة لهواتف Google Pixel التي تم إطلاقها هذا العام، فهذه الميزات متوفرة في الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة المذكورة آنفًا.

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تم تصنيف أداء رقاقة Pixel Visual Core المستخدمة في هواتف Google Pixel القديمة عند 3TOPS. على الرغم من أننا لا نعرف مدى سرعة رقاقة Pixel Neural Core، فنحن نعلم بأن المعالج Snapdragon 765G يُعتبر أسرع من Pixel Neural Core، فسرعته تبلغ 5.5TOPs، بينما يبلغ المعالج Snapdragon 855 سرعة 7TOPS. يوفر المعالج Snapdragon 730G سرعة قدرها حوالي 3.3TOPS، وهو ما يعني أعلى بقليل من المعالج Snapdragon 845 المستخدم في الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL.

من الواضح أن شركة جوجل أعادت صياغة وتحسين خوارزمياتها. هل هذا يعني أنه ينبغي على الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL الحصول على الميزات أيضًا؟ يبقى أن نحصل على الرد من شركة جوجل.