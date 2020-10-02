شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار صينى يرسل صور سيلفى خلال رحلته للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإدارة الفضائية الصينية صورا فوتوغرافية أظهرت تحليق مسبار "تيان وين - 1" الصينى الذى تم إطلاقه إلى المريخ، حيث تبدو الصور وكأنها صور "سيلفى" التقطتها كاميرات المسبار في الفضاء البعيد، كما أظهرت الصور الفوتوغرافية المسبار نفسه وعلم جمهورية الصين الشعبية المصنوع من مواد خاصة والممدود على الغطاء الخارجي للمسبار يبلغ طول العلم 39 سنتيمترا، عرضه 26 سنتيمترا، وزنه 144 جراما.

والتقطت كاميرات عريضة الزوايا ركبت بجانبي مستشعر خاص صورا فوتوغرافية بسرعة لقطة واحدة في الثانية وتم فصل المستشعر عن جسم المسبار بأمر من الأرض. وأرسلت الصور بواسطة "واي فاي" إلى المسبار الذي أرسلها إلى الأرض.

وقد قطع مسبار "تيان وين - 1" يوم 1 أكتوبر مسافة 1.88 مليون كيلومتر. وجاء في بيان نشرته الإدارة الفضائية الصينية أن كل أنظمة المسبار تعمل على ما يرام وسيصل المسبار، حسب البيان، إلى مدار المريخ بعد 6 أشهر. وسيرسل عام 2021 في حال نجاح البعثة الفضائية أول معلومات عن المريخ إلى الأرض.

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يذكر أن المسبار الصيني أطلق إلى المريخ في 23 يوليو الماضي ليصل إلى الكوكب الأحمر بعد 7 أشهر، ثم سيعمل في مداره لمدة 3 أشهر، وبعدها ستنفصل عنه منصة تهبط على سطح المريخ في منطقة وادي "يوطوبيا" بصفته أكبر حفرة ناتجة عن سقوط الكويكب في المنظومة الشمسية. وسينفصل عن المنصة بعد ذلك روفر يواصل دراسة سطح المريخ.

وتنحصر مهمة البعثة العلمية الصينية في دراسة المواصفات الجيولوجية لسطح المريخ والبحث عن احتياطيات الجليد ودراسة جوف الكوكب وحقله المغناطيسي والطبقات الأيونية لغلافه الغازي.