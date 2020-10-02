شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يساعد فى تسجيل مليون ناخب قبل الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق من هذا الصيف أطلق التطبيق الشبابى Snapchat مجموعة من الأدوات داخل التطبيق لمساعدة مستخدميه على التسجيل للتصويت والتعرف على الانتخابات الأمريكية 2020 القادمة، والآن يقول Snap إن هذه الجهود قد حققت مرادها، حيث قال متحدث باسم الشركة إن سناب شات ساعد حتى الآن أكثر من مليون شخص في التسجيل للتصويت.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيعد هذا ارتفاعًا كبيرًا عن آخر حملته الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفى لعام 2018، والتى سجلت نحو 418000 ناخب، وقد تضمنت التحديثات هذا العام أدوات تسجيل الناخبين، بالإضافة إلى أدلة إعلامية لمساعدة الناخبين على التعرف على القضايا المدرجة فى بطاقات اقتراعهم ووضع خطة للتصويت.

ويقول Snap إن هذه الميزات مهمة بشكل خاص لأن أكثر من نصف الناخبين الذين ساعدت فى تسجيلهم سيصوتون لأول مرة فى عام 2020، ويقول متحدث باسم Snap إن التطبيق سيستمر في إتاحة هذه الموارد للمستخدمين مع اقتراب الانتخابات، وأنه سيرسل رسائل تذكير قبل المواعيد النهائية للتصويت المبكر.

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على جانب آخر يتطلع تطبيق سناب شات إلى توسيع خيارات المشاركة خارج المنصة لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور، ويختبر التطبيق ميزة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمشاركة محتوى سناب شات العام خارج المنصة، مثل العروض الأصلية والمحتوى من شركاء Discover، ما يسهل وصوله إلى جمهور أوسع بكثير.

وأضاف سناب شات فى عام 2018 القدرة على مشاركة أنواع معينة من القصص خارج التطبيق من خلال عمليات التضمين أو مشاركات الرابط.

واقتصر الخيار فى ذلك الوقت على القصص الرسمية، التى أنتجها المشاهير والمؤثرون، إلى جانب قصصنا (Our Stories)، التى يتم تنسيقها بواسطة فريق سناب شات الداخلى.