شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتعاون مع Deloitte لمساعدة الشركات على العمل عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن تحالف عالمى مع شركة الخدمات المهنية العالمية Deloitte لمساعدة الشركات على استخدام أداة Workplace الخاصة بمجموعة وسائل التواصل الاجتماعى لمواجهة تحديات العمل عن بُعد، حيث غيّرت جائحة كورونا COVID-19 عمل الملايين حول العالم الذين انتقلوا من العمل فى المكتب إلى العمل من المنزل، ما أدى إلى زيادة الطلب على منصات اتصال المؤسسات، مثل Workplace وSlack وMicrosoft Teams.

وقال مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى إن نسبة الموظفين الذين يسافرون للعمل فى بريطانيا كانت 59% فقط فى الأسبوع الماضى، مع استمرار انخفاض الأعداد فى لندن ومدن رئيسية أخرى، وعلى سبيل المثال، أمرت شركات التمويل الكبرى الموظفين بالعودة إلى العمل من المنزل حيث تراجعت الحكومة عن مسعى لإعادة الناس إلى أماكن العمل بعد أن بدأت حالات COVID-19 فى الارتفاع مرة أخرى.

وستنشئ شركة Deloitte ممارسة مخصصة لمكان العمل ضمن مجموعة Future of Work لمساعدة العملاء على استخدام المنصة لربط مؤسساتهم، على حد قول فيس بوك، وقال نائب رئيس Workplace جوليان كودورنيو: "تجاوز مكان العمل 5 ملايين مستخدم مدفوع الأجر في أقل من ثلاث سنوات، وفي البيئة الحالية نشهد زيادة أكبر في الطلب".

وأضاف "نحن متحمسون للعمل مع Deloitte لتلبية الحاجة المتزايدة للتحول الرقمي والأدوات التقنية التي تجعل الحياة العملية للجميع أسهل"، ويعد Workplace، الذي تم تطويره وتشغيله من مكاتب فيس بوك في لندن، تم إطلاقه قبل أربع سنوات هذا الشهر.