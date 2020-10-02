ميزة جديدة من “واتساب”… كتم صوت الإشعارات إلى الأبد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 2:35 مساءً

بعد سنوات من الانتظار، أصبح لدى تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ خيار إسكات تنبيه المحادثات بشكل دائم. حتى الآن، كان حد ”الإلغاء“ يصل إلى عام واحد فقط، لكن بدأ فريقه، في اختبار خيار يمكن من خلاله ”إيقاف“ إشعارات الدردشة بشكل دائم WhatsApp mute forever.

ووفقا لتقارير wabetainfo، لن ينزعج المستخدم بعد الآن من التنبيهات الصوتية من الدردشات المحددة، وسيتيح التحديث القادم تضمين ثلاثة خيارات مختلفة في كتم الصوت، وهي: ”8 ساعات وأسبوع واحد، وإلى الأبد“، وكان خيار كتم الصوت ”لمدة عام“ موضوعا للنقاش منذ فترة، وهو ما انتهى بإزالته.

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وذكر التقرير أن الميزة الجديدة ’WhatsApp mute forever‘ لمستخدمي النظامين ”أي او اس“ و“آندرويد“، وستكون متاحة بالوقت الحالي في النسخة التجريبية.

لكن لا يزال بإمكان المستخدم إيقاف تشغيل إشعارات الدردشة لمدة 8 ساعات أو أسبوع أو عام، حيث لم يتم الكشف عن تاريخ دقيق لإصدار التحديث.

تجدر الإشارة إلى أن مطوري ”واتساب“ يواصلون تحديثاتهم المستمرة للمنصة، ويبدو أنهم بصدد إنجاز كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يخطط تطبيق المراسلة الفورية لإطلاق ميزات مهمة، مثل ”واتساب باي“ التي تتيح لمستخدميها دفع الأموال، ونظام اتصالات ثوري مع وجود رسائل قادرة على التدمير الذاتي.