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آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2020 2:35 مساءً
تطبيق واتساب
بعد سنوات من الانتظار، أصبح لدى تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“ خيار إسكات تنبيه المحادثات بشكل دائم. حتى الآن، كان حد ”الإلغاء“ يصل إلى عام واحد فقط، لكن بدأ فريقه، في اختبار خيار يمكن من خلاله ”إيقاف“ إشعارات الدردشة بشكل دائم WhatsApp mute forever.
ووفقا لتقارير wabetainfo، لن ينزعج المستخدم بعد الآن من التنبيهات الصوتية من الدردشات المحددة، وسيتيح التحديث القادم تضمين ثلاثة خيارات مختلفة في كتم الصوت، وهي: ”8 ساعات وأسبوع واحد، وإلى الأبد“، وكان خيار كتم الصوت ”لمدة عام“ موضوعا للنقاش منذ فترة، وهو ما انتهى بإزالته.
وذكر التقرير أن الميزة الجديدة ’WhatsApp mute forever‘ لمستخدمي النظامين ”أي او اس“ و“آندرويد“، وستكون متاحة بالوقت الحالي في النسخة التجريبية.
لكن لا يزال بإمكان المستخدم إيقاف تشغيل إشعارات الدردشة لمدة 8 ساعات أو أسبوع أو عام، حيث لم يتم الكشف عن تاريخ دقيق لإصدار التحديث.
تجدر الإشارة إلى أن مطوري ”واتساب“ يواصلون تحديثاتهم المستمرة للمنصة، ويبدو أنهم بصدد إنجاز كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يخطط تطبيق المراسلة الفورية لإطلاق ميزات مهمة، مثل ”واتساب باي“ التي تتيح لمستخدميها دفع الأموال، ونظام اتصالات ثوري مع وجود رسائل قادرة على التدمير الذاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة من “واتساب”… كتم صوت الإشعارات إلى الأبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.