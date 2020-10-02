قريباً… رموز تعبيرية جديدة في هواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

تستعد شركة أبل لطرح عدد من الرموز التعبيرية الجديدة بتحديث iOS 14.2 هذا الشهر، حيث كشف إصدار iOS 14.2 beta 2 للمطورين عن المزيد من الخيارات المقبلة، والتي تشمل وجهاً مقنعاً بشكل كوميدي، ورموز تعبيرية تبكي من السعادة، وخيارات لبدلة السهرة، والرموز التعبيرية لفستان مع طرحة الزفاف.

وبحسب صحيفة “الدايلي مايل”، فسيتم تثبيت 100 إضافة جديدة إلى مكتبة الرموز التعبيرية لنظام iOS عند طرح نظام iOS 14.2 لقاعدة عملاء أبل، على الأرجح في وقت ما خلال الشهر الجاري.

وسيجلب التحديث أيضًا اختلافات جديدة في لون البشرة بالإضافة إلى متغيرات الرموز التعبيرية الشاملة للجنسين، إذ قال متحدث باسم شركة أبل، إن ميزة الإضافات لن تقتصر على أجهزة “ايفون” و “ايباد” فحسب، بل ستكون متاحة أيضًا على watchOS، وأحدث إصدارات المطورين منmacOS Big Sur beta، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد إطلاقًا عامًا مع macOS 11 Big Sur.

وكان اتحاد الرموز التعبيرية Unicode Consortium قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصدار عدد من الرموز الإصدار 13.1، والذي سيتضمن إضافات مثل “الوجه ذو العيون الحلزونية” و”القلب المحترق”، ولون البشرة الجديد المتنوع، ومع ذلك، لن تظهر هذه الرموز التعبيرية الجديدة كجزء من تحديث iOS للشهر الحالي، اذ من المحتمل ألا تطرح رموز الإصدار 13.1 هذه حتى أواخر عام 2021.