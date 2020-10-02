مايكروسوفت تكشف النقاب رسميًا كذلك عن الجيل الثاني من Surface Pro X

فاطمة أيت طالب - دبي - بالنسبة لـ Surface Pro X، فهو يأتي ليكون بمثابة تحديث لطراز العام الماضي، وهو عبارة عن جهاز لوحي يعمل بنظام Windows الذي يستند على معمارية ARM. يحتوي على شاشة حساسة للمس بحجم 13 إنش وبدقة 1920×2880 بكسل، وقد تم تعبئة ذلك في تصميم جديد تقول مايكروسوفت أنه يجعله أنحف حاسوب Surface Pro على الإطلاق على الرغم من إحتفاظه بالحامل المميز.

الجهاز يضم رقاقتين مخصصتين، رقاقة Microsoft SQ 1 من العام الماضي ورقاقة Microsoft SQ 2 الجديدة المصنوعة من قبل شركة كوالكوم. لم تقدم شركة مايكروسوفت أي تفاصيل بشأن هذه الرقاقة، ولكن نظرًا لأن رقاقة Microsoft SQ 1 كانت تستند على Snapdragon 8cx، فمن المحتمل أن تستند رقاقة Microsoft SQ 2 الجديدة على Snapdragon 8cx Gen 2. وهذا تم تأكيده بشكل أكبر أثناء تقديم مواصفات معالج الرسوميات، فرقاقة Microsoft SQ 1 كانت تحتوي على معالج الرسوميات Adreno 685 بينما تحتوي رقاقة Microsoft SQ 2 الجديدة على معالج الرسوميات Adreno 690 على غرار المعالج Snapdragon 8cx Gen 2. وبغض النظر عن المعالج المستخدم في هذا الجهاز، فهو يضم كذلك بطارية تقول مايكروسوفت بأنها ستوفر للمستخدمين ما يصل إلى 15 ساعة من الإستخدام.

يوفر Surface Pro X للمستهلكين خيار الحصول على Surface Pro X مع 8GB أو 16GB من الذاكرة التخزينية LPDDR4X، وعلى 128GB أو 256GB أو 512GB من الذاكرة التخزينية SSD. ونظرًا إلى أن الجهاز يأتي مع معالج يستند على معمارية ARM، فهو يأتي مسبقًا مع نسخة ARM من نظام Windows 10 Home.

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يحتوي Surface Pro X على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 1080p، وكاميرا منفصلة من أجل نظام المصادقة Windows Hello. يوجد في الخلف كاميرا بدقة 10 ميغابكسل توفر إمكانية التسجيل بدقة تصل إلى 4K. هناك أيضًا ميكروفونان بعيدا المدى ومكبرات مزدوجة للصوت مع Dolby Audio.

يحتوي Surface Pro X على منفذي USB-C ومنفذ Surface Connect و Gigabit LTE مع دعم nanoSIM و eSIM و A-GPS و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0.

جهاز Surface Pro X الجديد متوافق مع لوحة مفاتيح نسخة العام الماضي من نفس الجهاز والتي تأتي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الفضي والأزرق والأحمر، ولكن لا تزال مايكروسوفت تواصل بيعها بشكل منفص مقابل 104 دولارات أمريكية. الشيء نفسه ينطبق على القلم Surface Slim Pen، والذي يُكلف 145 دولارًا إضافية.

سيكون Surface Pro X الجديد متوفرًا بستة إصدارات، إثنان منهما فقط يستخدمان Microsoft SQ 2 الجديد. يتضمن هذا إصدار 256GB الذي يُكلف 1500 دولار أمريكي وإصدار 512GB الذي يُكلف 1800 دولار أمريكي. يحتوي كلاهما على 16GB من الذاكرة العشوائية، وهما متوفرين للطلب المسبق الآن باللون الأسود أو البلاتيني.