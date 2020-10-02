مايكروسوفت تُزيح الستار رسميًا عن Surface Laptop Go الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة مايكروسوفت اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن إثنين من الحواسيب الجديدة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Surface Laptop Go ذو السعر المنخفض، والجيل الثاني من الحاسوب Surface Pro X الراقي. وفي هذه المقالة سنتطرق إلى الحاسوب Surface Laptop Go، في حين سنتطرق إلى الجيل الثاني من Surface Pro X في المقالة التالية.

الحاسوب Surface Laptop Go الجديد يصل ليكون بمثابة النسخة الإقتصادية من الحاسوب Surface Laptop الأغلى ثمنًا. هو يحتوي على شاشة حساسة للمس بحجم 12.4 إنش وبدقة 1024×1536 بكسل، ويضم كذلك الجيل العاشر من المعالج Intel Core i5، ومعالج الرسوميات Intel UHD Graphics، فضلا عن 4GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، ونحو 64GB من الذاكرة الداخلية eMMC أو 128GB/256GB من الذاكرة الداخلية SSD.

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يضم Surface Laptop Go أيضًا كاميرا ويب بدقة 720p وميكروفونات مدمجة بعيدة المدى ومكبرات مُزدوجة للصوت مدعومة بتقنية Dolby Audio. أنت تحصل أيضًا على منفذ USB Type-C واحد ومنفذ USB Type-A واحد، فضلا عن WiFi 802.11ax و Bluetooth 5.0، ومنفذ السماعات 3.5mm ومنفذ Surface Connect.

يستخدم Surface Laptop Go الألومنيوم في الغطاء ونظام الراتنج المركب المصنوع من مادة البوليكاربونات مع الألياف الزجاجية والمحتوى المعاد تدويره بعد الإستهلاك بنسبة 30 في المئة في القاعدة. إنه متوفر بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والفضي والنحاسي.

يأتي Surface Laptop Go مزودًا بنظام Windows 10 Home مع الوضع S Mode. يبلغ سعره 500 دولار أمريكي للنسخة الأساسية التي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية، في حين يبلغ سعر نسخة 8GB/128GB نحو 700 دولار أمريكي، وسعر نسخة 8GB/256GB نحو 900 دولار أمريكي.