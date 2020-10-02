جوجل تتوقع بيع 800 آلف وحدة فقط من الهاتف Google Pixel 5 هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a XL، وكلاهما لا يرقى إلى مستوى مصطلح ” هاتف رائد حقيقي ” بسبب عدم قدومهما مع معالج رائد، وكاميرا مُقربة، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

على ما يبدو، لا تتوقع شركة جوجل أن يتهافت الجميع لشراء هواتفها الذكية الجديدة، والدليل على ذلك هو الطلبات المتحفظة التي تقدمت بها الشركة للموردين، فشركة جوجل تتوقع بيع 800 آلف وحدة فقط من الهاتف Google Pixel 5 بحلول نهاية هذا العام، على الأقل وفقا لما صرحت به وكالة الأنباء Nikkei Asia.

ستصل المبيعات الإجمالية للهواتف الذكية الثلاثة التي أطلقتها شركة جوجل هذا العام، ونقصد هنا كل من Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G و Google Pixel 4a إلى 3 ملايين وحدة. هذا يُعتبر أقل من نصف عدد الهواتف الذكية التي باعتها شركة جوجل في العام الماضي والتي بلغت 7.2 مليون وحدة، ولكن هذا مفهوم بالنظر إلى أن الشركة تمكنت من بيع 1.5 مليون وحدة فقط في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الذي تباطأت فيه مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة COVID-19.

في العام 2018، كانت شحنات هواتف Google Pixel أعلى أيضًا من المبيعات الإجمالية المتوقعة لعام 2020، فهي بلغت آنذاك 4.7 مليون وحدة. وفي ذلك الوقت، كانت شركة جوجل تبيع فقط الهواتف الذكية الراقية ولم تدخل بعد إلى سوق الهواتف الذكية المتوسطة.