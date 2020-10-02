شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عائدات أبل من التطبيقات تبلغ ضعف عائدات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأشهر الأخيرة ظهرت كل من أبل وجوجل فى الأخبار حول تطبيقاتها لأسباب مثيرة للجدل، وقد انزعج مطورو التطبيقات بشأن سياسات الشركات المختلفة لعمليات الدفع، ومع ذلك، فإن ذلك لم يمنع عملاقتى التكنولوجيا من الخوض فى الصراع والتنافس.

كشف تقرير صادر عن Sensor Tower أن متجر تطبيقات أبل حقق 19 مليار دولار فى الربع الثالث من عام 2020 بينما حققت جوجل 10.3 مليار دولار من متجر "بلاى"، وهو ما يعني أن أبل حققت ضعف أرباح جوجل من عمليات الشراء داخل التطبيق والاشتراكات والتطبيقات المدفوعة.

وقال Sensor Tower في تقريره إن الانقسام فى الإنفاق بين النظامين ظل ثابتًا عند مقارنته بالعام الماضي، بينما أشار إلى أن سوق أبل يشهد ما يقرب من ضعف الإيرادات المكتسبة من متجر جوجل، ووفقًا لـ Sensor Tower، "بلغ إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم على تطبيقات الأجهزة المحمولة 29.3 مليار دولار أمريكي وارتفعت عمليات التثبيت الخاصة بهم إلى 36.5 مليار عبر متجر تطبيقات أبل وجوجل بلاى في الربع الثالث".

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وكشف التقرير أيضًا أن عمليات تثبيت التطبيقات لأول مرة نمت في الربع الأخير بنسبة 23.3% على أساس سنوي لتصل إلى 36.5 مليار، وظلت جوجل في الصدارة من حيث عمليات تثبيت التطبيقات لأول مرة مع 28.3 مليار على متجر بلاى، بينما جاء 8.2 مليار منها من متجر تطبيقات أبل.

كما قدم Sensor Tower نظرة ثاقبة لما يمكن توقعه في الربع الرابع، حيث يمكن أن يكون نظام iOS 14، وفقًا Sensor Tower، قويا في الربع الرابع حيث تقول "مع دخولنا الربع الرابع، ستظهر اتجاهات جديدة بلا شك، وكذلك التطبيقات المتميزة الجديدة، وبعضها مدفوع بابتكارات النظام الأساسي مثل تخصيصات الشاشة الرئيسية على iOS".