شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هاتف Pixel 5 الجديد من جوجل بعد الإعلان عنه أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن هاتف Pixel 5 جنبًا إلى جنب مع Pixel 4a 5G فى حدث افتراضى خاص شهد أيضًا إطلاق جهاز Chromecast جديد ومكبر صوت ذكى، بعد الإعلان عن هاتف Pixel 5 المزود بتقنية 5G منذ أشهر، لكن جوجل جعلته رسميًا أمس، مشيرة إلى أن أسعار الهاتف الجديد ستبدأ من 599 جنيه إسترليني.

بدلاً من الإبهار بالميزات الجديدة، يتمثل نهج جوجل هذا العام فى مضاعفة تقنية الكاميرا وتحسين أداء البطارية والحفاظ على السعر منخفضًا، إذ يستخدم Pixel 5 معالج Qualcomm Snapdragon 765G، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز.



هاتف Pixel 5

هذا لا يعنى عدم وجود بعض التحسينات، إذ دعم هاتف Pixel 5 بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء والشحن اللاسلكى العكسى، وذاكرة الوصول العشوائى (RAM) إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة من الحافة إلى الحافة مع كاميرا مثقوبة فى الزاوية العلوية اليسرى من شاشة OLED مقاس 6 بوصات بدقة 2340 × 1080.

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يحتوى Pixel 5 على كاميرتين خلفيتين تتكونان من كاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل مع مجال رؤية 77 درجة وكاميرا فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل تتميز بمجال رؤية 107 درجة، وهناك تثبيت بصرى ورقمى للصور لتحسين التقاط الفيديو وعودة التصوير الفوتوغرافى فى الإضاءة المنخفضة Night Sight من Pixel 4.



pixel5

وأضافت Google أيضًا وضع "Portrait Light" حتى تتمكن من تعديل الإضاءة فى لقطات الوضع الرأسى، وأعادت جوجل أيضا ماسح بصمات الأصابع المثبت فى الخلف من Pixel 3 الذى كان مفقودًا فى Pixel 4.

ويأتى Pixel 5 أيضًا بلون أخضر جديد يسمى Sorta Sage ، بالإضافة إلى خيار Just Black التقليدي.