شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "التلفون فيه عفريت؟".. مهندس مصري مسؤول عن تطوير الذكاء الاصطناعي في "ميكروسوفت" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حاتم عبد الله، مهندس مصري متخصص في الذكاء الاصطناعي في تطوير محرك بحث ميكروسوفت في ميونخ، إنه ترك وظيفته في جهة حكومية من أجل خوض تحدي مختلف لأنه كان مؤمن بهذا المجال، مشيرا إلى أن أو يوم دخل فيه شركة ميكروسوفت، فوجئت بشخص يناديني باسمي، وأكد لي أنه تعامل معي عندما كنت في مصر، وخلال أول أسبوع كنت أتعلم وكنت أسمع فقط دون أن أتحدث، ولكن فيما بعد، أصبح من الصعب أن أظل صامتا، لأنه لابد من تحليل والتعليق على الأفكار.

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وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "اتعلمت كتير من العمل في ماكيروسوف، اتعلمت القوة والدقة والسرعة، ومواكبة كل التطورات اللي بتحصل في المجال ده، وأول ما جيت كنت بسعى أني أتعلم السرعة زي الناس اللي هنا، وإحنا هنا بنطور ونعمل أبحاث في إمكانيات البحث، وبنتكلم على كل البرامج الهامة زي الـوورد والإكسل، وفي نفس الوقت نحافظ على السرية والخصوصية".

وقال: "اشتغلنا فترة في محرك بحث bing، وعملنا نموذج واحد، لحد ما وصلنا لنموذج واحد بيخدم أوروبا كلها، وحاليا أصبح هناك نموذج واحد بيخدم العالم كله، واللي عمل كدة أنا والفريق بتاعي اللي عدده 20 شخصا متخصصين في تطوير ترتيب النتائج، والعالم رايح للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي هيدخل في كل المجالات زي مثلا الكول سنتر، والذكاء الاصطناعي يقدر يرد على أسئلتك وينتاقش معاك، وعنده مرونة أن يقدر يفهم أنت عاوز إيه أكتر من الإنسان الطبيعي، بل هو هيفوق قدرات الإنسان الطبيعي بمراحل".