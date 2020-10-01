شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل اكتشفت ناسا أثرًا للحياة على كوكب الزهرة عام 1978 ولم تدركه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت الحياة موجودة على كوكب الزهرة، فربما تكون ناسا اكتشفتها لأول مرة في عام 1978، ولكن الاكتشاف ظل دون أن يلاحظه أحد لمدة 42 عامًا، ولا تزال الحياة على كوكب الزهرة بعيدة المنال، إلا أن هناك سببًا لأخذ الفكرة بجدية.

وفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه في 14 سبتمبر، أصدر فريق من العلماء إعلانًا مفاجئًا في مجلة Nature Astronomy: باستخدام التلسكوبات، اكتشفوا الفوسفين، وهو غاز سام اقترح منذ فترة طويلة كعلامة محتملة على وجود حياة ميكروبية غريبة، في الجزء العلوي من الغلاف الجوي السميك للكوكب.

وكان هذا الاكتشاف علامة بارزة في البحث الطويل عن الحياة في أماكن أخرى من النظام الشمسي، والذي ركز الانتباه في الغالب على المريخ وعدد قليل من الأقمار التي تدور حول كوكب المشتري وزحل.

وفي هذه الأثناء، كان الزهرة ، حارا وساما، يُعتبر لفترة طويلة غير مضياف بحيث لا يستطيع أي شيء البقاء على قيد الحياة، ولكن الآن، من خلال البحث في بيانات ناسا الأرشيفية، وجد راكيش موجول، عالم الكيمياء الحيوية في كال بولي بومونا في كاليفورنيا، وزملاؤه إشارة على وجود الفوسفين التقطها Pioneer 13- وهو مسبار وصل إلى كوكب الزهرة في ديسمبر 1978.

وقال موجول لـ "لايف ساينس": "عندما ظهرت [ورقة Nature Astronomy]، فكرت على الفور في أطياف الكتلة القديمة"، وأوضح أنه وزملاؤه كانوا على دراية ببيانات البعثات، "لذا، بالنسبة لنا، كانت الخطوة التالية طبيعية لإعطاء البيانات نظرة أخرى، وعلى هذا النحو، بعد التشاور مع المعدين المشاركين، حددنا المقالات العلمية الأصلية، وبدأنا على الفور في البحث عن مركبات الفوسفور".

ولا يقدم الاكتشاف، الذي تم تحميله على قاعدة بيانات arXiv في 22 سبتمبر ولم يُراجع بعد من قبل الأقران، الكثير للباحثين بما أبلغ عنه في Nature Astronomy - على الرغم من أنه يجعل وجود الفوسفين (المكون من ذرة الفوسفور وثلاثة هيدروجين) أكثر يقينا.

وتأتي بيانات عام 1978 من مطياف الكتلة المحايدة الكبيرة (LNMS)، وهي واحدة من عدة أدوات نزلت إلى الغلاف الجوي لكوكب الزهرة كجزء من مهمة Pioneer 13.

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وأسقط Pioneer 13 مسبارا كبيرا (LNMS) في سحب كوكب الزهرة؛ بعد تعليقه من مظلة، وجمع المسبار البيانات وأرسلها مرة أخرى إلى الأرض أثناء هبوطه نحو موته الآلي.

وأخذ LNMS عينات من الغلاف الجوي وأجرى تلك العينات من خلال مقياس الطيف الكتلي، وهي تقنية معملية قياسية تستخدم لتحديد المواد الكيميائية غير المعروفة، وعندما وصف العلماء لأول مرة نتائج LNMS في السبعينيات، لم يناقشوا المركبات القائمة على الفوسفور مثل الفوسفين، وركزوا بدلا من ذلك على المواد الكيميائية الأخرى.

وكتب الباحثون، عندما أعاد فريق موجول فحص بيانات LNMS من السحب الدنيا والوسطى للزهرة (منطقة محتملة صالحة للحياة على الكوكب)، ووجدوا إشارات تشبه الفوسفين إلى حد كبير، ووجد العلماء أيضا دليلا قاطعا على وجود ذرات الفوسفور في الغلاف الجوي، والتي من المحتمل أنها جاءت من غاز أثقل مثل الفوسفين.

ولم يجر تصنيع LNMS لاصطياد المركبات الشبيهة بالفوسفين، وكان سيواجه صعوبة في تمييز الغاز عن الجزيئات الأخرى التي لها كتل مماثلة، ولكن عينة Pioneer 13 لديها دليل على وجود جزيء ما في الغاز له كتلة الفوسفين نفسها - بكميات تتطابق مع المستويات الموضحة في ورقة علم الفلك الطبيعي.

وقال موجول : "أعتقد أن الأدلة على [أثر المواد الكيميائية التي يمكن أن تكون بصمات للحياة] في البيانات القديمة كانت مخفضة نوعا ما، لأنه كان يعتقد أنها لا يمكن أن توجد في الغلاف الجوي".

ووجد موجول وزملاؤه أيضا تلميحات لمواد كيميائية أخرى، لا ينبغي أن تظهر بشكل طبيعي في سحب كوكب الزهرة - مواد مثل الكلور والأكسجين وبيروكسيد الهيدروجين.

وقال إن وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأوروبية والهندية والروسية، لديها خطط لمسبار الزهرة قد تكون مفيدة. وأوضح: "مع ذلك، عند النظر في قابلية كوكب الزهرة للحياة في الماضي والحاضر والمستقبل، سنحتاج إلى دراسات كيميائية وجيولوجية طويلة المدى لفهم مصادر أي [شذوذ] كيميائي محتمل في السحب".