شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو مستودعات أمازون الآلية الأكثر عرضة لإصابات العمل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مستندات داخلية بشركة أمازون أن المستودعات التي تحتوي على روبوتات، والتي ادعت الشركة أنها ستساعد في تقليل إصابات العمال، لديها في الواقع معدلات إصابة أعلى بكورونا من تلك التى تعمل بدون أى آلات، وتأتي هذه الحقيقة كجزء من تقرير أوسع يحقق في ارتفاع معدلات الإصابة في مستودعات أمازون في جميع أنحاء البلاد.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، يبدو أن روبوتات مستودعات أمازون فعالة للغاية لدرجة أن الحصص المخصصة للعمل زادت بشكل كبير، مما يتطلب من العمال القيام بحركات متكررة خلال نوبات طويلة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إصابات.

زادت حصص العمال الذين يمسكون العناصر ويسمحونها ضوئيًا من حوالي 100 عنصر في الساعة إلى 400 عنصر في الساعة في المستودعات الآلية وفقًا للتقرير، حيث يشير الارتفاع في معدلات الإصابة إلى أن التحول الآلى يمكن أن يخلق بالفعل بيئة أكثر خطورة للعمال، على الرغم من الآمال بأن الروبوتات ستتولى المهام الأكثر خطورة.

اختبرت أمازون تدابير محددة أوصت بها إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة، مثل استراحة إضافية أو تناوب العمال على وظائف أخرى خلال اليوم.

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لكن لم يتم تنفيذ الإجراءات على نطاق واسع، وتشير الوثائق الداخلية إلى أن معدلات الإصابة استمرت في الارتفاع.

قالت أمازون، في بيان لموقع Reveal: "إن استخدام الروبوتات والأنظمة الآلية والتكنولوجيا في مراكز التنفيذ لدينا يعزز مكان عملنا، ويجعل الوظائف أكثر أمانًا وكفاءة."

يُظهر التقرير معدلات عالية بشكل غير عادي من الإصابات في جميع المجالات، حتى بالمقارنة مع المستودعات المماثلة التي تديرها شركات أخرى.

أحصت مستودعات أمازون 14000 إصابة خطيرة في عام 2019 (بمعنى الإصابات التي تتطلب أيام إجازة أو قيود على العمل)، و كان المعدل الإجمالي البالغ 7.7 إصابة خطيرة لكل 100 موظف أعلى بنسبة 33٪ عن عام 2016 وتقريبًا ضعف أحدث معايير الصناعة".