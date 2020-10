انطباعات Google Pixel 5 ومواصفات ومميزات وعيوب بكسل 5

الوصول سريعاً لـ :

Google Pixel 5 صدر يوم 30 سبتمبر 2020 في مؤتمر اقامته جوجل على الإنترنت لتطلق الـHardware الجديد لها في عام 2020، مؤتمر بعنوان Launch Night in لا يدل العنوان على شئ من محتواه غير ان المؤتمر مصور مسبقًا ويظهر كإعلان تليفزيوني للأجهزة الجديدة، ما يهمنا في هذا المقال هو هاتف بكسل 5، ماذا يقدم هذا الهاتف؟، ما مواصفاته؟، ما مميزاته؟، والعيوب التي يمكن ان تتوقعها من الهاتف الجديد، هذا المقال هو انطباعاتنا حول الهاتف الجديد ورأينا في مواصفاته ومميزاته، اجابة على سؤال مهم، هل الهاتف قيمة مقابل السعر؟. لما اشتريه ولما لا اشتريه؟، تابع المقال معنا

مواصفات Google Pixel 5

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة بحجم 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي 128GB/8GB الكاميرا الخلفية ثنائية الكاميرا الأولى بدقة 12.2MP مع فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية Ultrawide بدقة 16MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP وفتحة عدسة f/2.0 البطارية بسعة 4080mah داعمة للشحن السريع بقدرة 18Watt وداعمة للشحن اللاسلكي السريع بنية الجهاز جهاز معدني بالكامل من الألمونيوم المعاد تدويره مع واجهة زجاجية محمية بطبقة Corning Gorilla Glass 6

انطباعات Google Pixel 5 – مميزات الهاتف من ناحية الـHardware

معالج Qualcomm Snapdragon 765G بأداء جيد ودعم 5G

معدل تحديث الشاشة المرتفع يساوي 90Hz

تركيبة الكاميرات جيدة بإستعمال كاميرا اساسية مع كاميرا زاوية عريضة مع وجود مثبت بصري OIS في الكاميرا الأساسية

استعمال المعدن كمادة تصنيع الجهاز اكثر متانة من الزجاج او البلاستيك

وجود شحن لاسلكي في الجهاز بالرغم من استعمال المعدن

استعمال طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6 على الشاشة

شريحة Titan M للحماية مدمجة بالهاتف

وجود مقاومة للماء وللغبار بمعيارية IP68

استعمال سماعات Stereo في الجهاز

تحليل مميزات بكسل 5 – Hardware

المعالج والأداء مع دعم 5G

في Google pixel 5 يوجد معالح Qualcomm Snapdragon 765G الأقوى في الفئة تحت العليا وهو احد افضل المعالجات من رأيي؛ هذا المعالج يقدم اداء قوي جدًا يقترب بشدة ويكاد يضاهي الفئة العليا، في نفس الوقت المعالج ليس نهمًا للبطارية، فتضمن الحصول على اداء جيد في مختلف الإستعمالات سواء الألعاب او المهام المتعددة فالمعالج جاهز لهذه الإستخدامات، مع حفاظ على البطارية بشكل كبير بسبب انه ليس من المعالجات المرتفعة النهمة للبطارية، المعالج ايضًا يقدم نقطة دعم الـ5G شبكات الجيل الخامس التي بدأت بالإنتشار بشكل شبه واسع حول العالم وفي العديد من الدول منها الدول العربية، كإنطباع ففي Google pixel 5 وجود معالح مثل Snapdragon 765G جيد، بكسل 5 ليس من فئة الهواتف الرائدة فلا يحتاج لمعالج الهواتف الرائدة.

الشاشة

الشاشة في بكسل 5 مميزة لأنها من نوع OLED جيدة السطوع جيدة التباين جيدة في الألوان ستعرض الوانًا ممتازة شبه حقيقية غير مشبعة بشكل زائد عن الحد وغير باهتة تمامًا، تقدم دقة 1080×2340 على حجم 6.0 بوصة اي بكثافة 432ppi، الكثافة العالية للبكسلات تعني ان الشاشة ستكون عالية التفاصيل عالية الدقة لن تجد اي مشاكل في عرض اي محتوى عليها، الشاشة ايضًا تحمل معدل تحديث 90Hz اي انها تتبع موضة بدأت العام الماضي وانتشرت وسط الهواتف المختلفة بشكل جيد، موضة معدل التخديث العال ليست موضة عابرة بل ستكون مميزة بحق لإستغلال قدرة المعالجات في الهواتف بشكل كامل، تجربة معدل التحديث العال على جهاز بكسل تعني ان الهاتف سيقدم تجربة سلسلة جيدة جدًا، فكإنطباع الهاتف جيد من ناحية الشاشة

الشاحن اللاسلكي ومواد التصنيع

بدأت موضة الهواتف الزجاجية مع جهاز Galaxy S6 في الماضي وكانت تجربة جريئة لأن الهاتف صار بملمس افضل بكثير واكثر رقي، لكن كانت المشكلة مع الزجاج ان الزجاج ينكسر وانا اقتبس جملة مهمة هنا “Glass is glass and Glass can break” مهما حاولت الشركات فوضع ظهر زجاجي في الهواتف يعني ان الزجاج سينكسر يومًا ما، جوجل انتقلت في بكسل 5 الى المعدن وكون الشركة تبحث عن حماية البيئة من التلوث اختارت ان تستعمل الألمونيوم المعاد تدويره في الهاتف، هذا سيعطي الهاتف ملمسًا جيدًا جدًا ومناسبًا لهاتف رائد، في نفس الوقت سيعطي الجهاز متانة عالية جدًا بلا خوف، الجديد هنا ان Google Pixel 5 يحمل شحنًا لاسلكيًا تحت الظهر المعدني، لازلت ابحث عن تحليل لهذه النقطة فالشحن اللاسلكي ليس صديقًا جيدًا للظهر المعدني، لكن على كل حال تجربة الشحن اللاسلكي تجربة ممتازة يجب الا يصدر اي هاتف بدونه من رأيي، فهي تعطيك سهولة عالية في الإستعمال وفي شحن الجهاز.

شريحة Titan M للحماية

اتجاه الشركات للحماية كبير جدًا هذه الفترة؛ فكل شركة تحاول ان تقدم مميزات حماية للخصوصية وللبيانات على هواتفها سواء من ناحية الـSoftware او الـHardware، في IOS 14 قامت Apple بإضافة مؤشر عندما يستعمل اي تطبيق الكاميرا او المايكروفون، في Google pixel 5 هناك شريحة Titan M وهي شريحة خاصة بالخماية تعطيك 3 ميزات جيدة جدًا من شانها حماية خصوصيتك، الأولى حماية البيانات الهامة والنظام حيث ان هذه الشريحة تساعد على التحكم في نظم حماية نظام التشغيل وكل ملفاتك الشخصية فلا يمسسها اي ضرر، الميزة الثانية تحديثات الهاتف الأمنية بسرعة؛ حيث ان هذه الشريحة تساعد على وصول تحديثات الأمان الشهرية من جوجل بشكل سريع بدون مشاكل، الميزة الثالثة حماية من المخترقين؛ عن طريق ان الهاتف يقوم بفحص وScan لكل ما يصلك على الهاتف بشكل دوري وتلقائي، تقول جوجل على موقعها ان الهاتف يفحص 100 مليار تطبيق يوميًا بحثًا عن اي اخطار، كما انه يفحص المكالمات والروابط والرسائل الواردة الى الهاتف مباشرة لحمياتك.

انطباعات Google Pixel 5 – مميزات الهاتف من ناحية الـSoftware

تجربة نظام Android على اجهزة Pixel بضبط وتحسين Google

تجربة معالجة الكاميرات الممتازة

ميزات جديدة في Google Duplex والذكاء الإصطناعي

وضع توفير الطاقة الفائق الجديد

تحليل مميزات بكسل 5 – Software

تحربة النظام والهاتف

جوجل هي مطورة نظام اندرويد، وصراحة هي تعطي تجربة نظام مريحة للغاية على اجهزة بكسل، لا يختلف الأمر كثيرًا بمعالج رائد او لا، اذا جربت انت على هاتفك تجربة الـPixel Exp ستشعر بفارق كبير، هناك سلاسة كبيرة في النظام تختلف بشكل كبير عن الواجهات المختلفة، تجربة البكسل ربما تكون اكثر تجربة فقيرة في المميزات الزائدة لكنها تجربة نقية تعطيك مايفترض ان يعطيه لك النظام، بدون تعديلات الواجهات التي تأخذ من اساسه بشكل كبير

معالجة الصور والكاميرات

كلنا نعرف ان الشعوذة والسحر من الخرافات، لكن انا اقول انها حقيقية فما تقوم به جوجل في كاميرات هواتفها شعوذة حقيقية، معالجة Google Camera للصور ممتازة، تخرج صورًا هائلة بأقل عتاد ممكن، حتى عندما تجربها كـPort على هاتفك الكاميرا في مستوى آخر، في Google Pixel 5 تم تطوير الأمر اكثر، اضافت جوجل وضع الـNight Sight مع وضع الـPortrait لتصوير صورًا ليلية وبتأثير الـBokeh بشكل جيد، اضافت جوجل ايضًا خيارات في تعديل اضائة الصور خاصة في صور الـPortrait بشكل جيد جدًا، كما انها اضافت تحسينات في تثبيت الفيديو و وضع الـCinematic Video لتصوير الفيديوهات بإحترافية وبتأثيرات جيدة، تقول جوجل ان المؤتمر كان مصورًا بالبكسل 5 اصلًا للتدليل على جودة الكاميرات

Google Duplex

ميزة Google Duplex تم اطلاقها منذ عدة اعوام وهي تجعل Google Assistant يرد على مكالماتك الهاتفية ويقوم بحجوزات في الأماكن المختلفة كأن يحجز طاولة في مطعم للعشاء مثلًا، يمكنك ان تجعله يرد على المكالمات ويسجل ما يطلبه منك المتصل حتى ان كنت مشغولًا في وقتها، جوجل ضافت ميزة جديدة وهي ان الـAssistant سيتمكن من انتظار المكالمات بدلًا منك، لنقل انك تتصل بخدمة العملاء وقد وضعوك على الإنتظار، تستطيع جعل الـAssistant ينتظر مكانك وعندما يرد الطرف الثاني يخبرك الـAssistant بأن المكالمة قد عادت لتمسك الهاتف وتستكمل مكالماتك. ميزة اخرى ان الهاتف يستطيع معرفة متى كنت في حادث ويخيرك بأن تتصل بالنجدة ان كنت تحتاجها، او ان كنت سليمًا تقول له بأنك سليم ولم تتأذى. ميزات الذكاء الإصطناعي نقاط هامة في Google Pixel 5 وسعيد انها ستذهب لأجهزة بكسل الجديدة

انطباعات Google Pixel 5 – عيوب الهاتف

الهاتف غير رائد كما كان مطلوبًا

الهاتف لا يحمل مدخل للذاكرة الخارجية مع اختيارات ذاكرة ضعيفة

البطارية وسرعة الشحن ضعيفة مقارنة بمعايير 2020

تحليل عيوب بكسل 5

الهاتف ليس هاتفًا رائدًا

انظر هذا ليس عيبًا في الجهاز نفسه فهو جهاز جيد، انا هنا اعرض رأيي بأن مشكلة الهاتف ان بكسل 5 ليس رائدًا ليس في فئة الهواتف الرائدة، لا يحمل ارقام الهواتف الرائدة، هو مجرد هاتف متوسط ويجب ان تبذل جوجل مجهود عال في نواح عديدة، ناحية الـQuality Control وناحية الـSoftware يجب الا يتم اهمال هاتين النقطتين بشكل كبير لأن هذا الهاتف لن يبيع لمواصفات لن يبيع لأرقام، هذا الهاتف هو هاتف التجربة سيبيع بفضل تجربة بكسل التي يجب ان تكون متكاملة، ان نقص الهاتف شئ فسيعاني الهاتف ليبيع بحرية، الهاتف فوق كل شئ في فئة صعبة جدًا.

سعر Google Pixel 5 – هل يحقق قيمة عالية؟

الهاتف بسعر 700 دولار امريكي عند تحويل العملة الى الجنيه المصري يصبح سعره 11050 جنيه مصري فقط لا غير، الهاتف في عالم انتشرت به الهواتف الرائدة فوق الـ1000 دولار فهو يحقق قيمة اقل نسبيًا من السعر الخاص به، لكن سعره جيد المشكلة في المنافسة؛ الهاتف ينافس هاتفي Galaxy S20 FE 5G و iPhone 11 وقريبًا iPhone 12، من ناحية الأداء؟، الهاتف يخسر، من ناحية البطارية؟، يخسر من جديد، الكاميرات؟، يخسر ايضًا كل المميزات الخاصة به موجودة في الهاتفين وهما اقوى منه بكثير. نقطتي القوة في هذا الهاتف في هذا السعر ينحصران في تجربة النظام وفي الذكاء الإصطناعي في الهاتف مع Google Duplex، لكن هل هو هاتف جيد؟. نعم هو هاتف جيد يحقق قيمة جيدة مقارنة بالسعر، ليست الأفضل لكنها جيدة. الهاتف متوفر للحجز المسبق على متجر Google الرسمي

لماذا اشتري Google pixel 5؟

تجربة معالجة الكاميرات الهائلة

شريحة الأمان داخل الجهاز

ميزات الذكاء الإصطناعي الخاصة بالجهاز

تجربة نظام Pixel وتحسين جوجل للنظام

سرعة التحديثات الكبيرة

الشحن اللاسلكي مع ظهر معدني

لماذا لا اشتري Google pixel 5؟

على الورق ليس افضل اداء في فئته

لا يقدم نقاط تفوق كثيرة على منافسيه

منافسيه يحققون قيمة اكبر مقابل السعر

مقاومة الماء والغبار والشحن اللاسلكي مميزات مشتركة في الفئة

