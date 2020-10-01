غوغل تستثمر مليار دولار في صحف عالمية لإطلاق خدمة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

كشف رئيس شركة غوغل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا سوندار بيشاي عن استثمار مليار دولار تمهيدا لإطلاق خدمة إخبارية جديدة.

واعلن بيشاي في منشور عبر مدونة الخميس إن المجموعة الأمريكية العملاقة ستستثمر مليار دولار في اتفاقات شراكة مع ناشري صحف حول العالم.

وكتب بيشاي: “هذا الالتزام المالي سيوفر دخلا للناشرين بغية صناعة مضامين عالية الجودة واختيارها” من أجل “تجربة” إخبارية أفضل عبر الإنترنت.

وأوضح أن المنتج الجديد الذي ستقدمه “غوغل” سيكون متوافرا في بادئ الأمر عبر خدمة “غوغل نيوز” على “أندرويد”، ثم عبر الخدمة عينها على نظام تشغيل “آي أو أس” التابع لمجموعة “آبل”.

وأشار بيشاي إلى أن “غوغل” وقعت اتفاقات من أجل هذه المضامين الجديدة ضمن ما يسمى “غوغل نيوز شوكايس”، وهي شملت حوالى مئتي ناشر صحفي في ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكندا وبريطانيا وأستراليا.

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ومن بين ناشري الصحف هؤلاء ثمة خصوصا “دير شبيغل” و”ستيرن” و”دي تسيت” و”فوليا دي ساو باولو”، إضافة إلى ناشرين لصحف ذات طابع محلي أكثر بينها “إل ليتورال” و”جي زي إتش” و”واز” و”سوتوداي”.

كذلك تجري “غوغل” مفاوضات لتوسيع هذه الخدمة في بلدان أخرى بينها الهند وبلجيكا وهولندا، وفق رئيس المجموعة.

وستكون خدمة “غوغل نيوز شوكايس” متوافرة في وقت لاحق من طريق عمليات البحث التقليدية على محرك “غوغل”، وأيضا على “غوغل ديسكافر” وهو شريط الأحداث المقدّم للمستخدمين بصورة مكيّفة مع اهتماماتهم.

وأضاف بيشاي “سنبقى إلى جانب الناشرين الصحافيين أكثر من أي وقت مضى لنساعدهم في مشروعهم للتحول الرقمي، ولدعم قطاع صحافي عالي الجودة”.

وأوضح رئيس “غوغل” أن الخدمة الجديدة من المجموعة ستتكون من مساحات خاصة تتيح للناشرين المشاركين في المشروع إبراز مضامينهم مع “مزيد من العمق والخلفيات” بفضل عروض تسلسل زمني واقتطاعات معينة ونشر مقالات ذات صلة.

ولفت بيشاي إلى أن وسائط أخرى ستكون متاحة في وقت لاحق بما يشمل المقاطع الصوتية والفيديو والملخصات اليومية.