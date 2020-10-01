تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تحديث Surface Pro X بمعالج يدعم آداء أسرع وسعر يبدأ من 999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة مايكروسوفت اليوم عن التحديث الجديد لجهاز Surface Pro X، الذي يأتي بتحسينات في المعالج، مع لون بلاتيني يقدم للمرة الأولى في هذ الإصدار، كما ينطلق الجهاز بسعر يبدأ من 999 دولار.

يدعم التحديث الجديد لجهاز Surface Pro X إطلاق أسرع وآداء أفضل في التطبيقات بفضل التحديث الجديد للمعالج، كما تؤكد مايكروسوفت على أن التحديث الجديد يدعم عمر أطول للبطارية يصل إلى 15 ساعة.

تعاونت كلاً من كوالكوم ومايكروسوفت لتطوير معالج SQ2 لدعم التحديث الجديد من Surface Pro X، ويأتي هذا المعالج كنموذج جديد من الجيل الثاني من معالج Snapdragon 8cx الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، إلا أن معالج SQ2 يأتي دون ميزة الإتصال بشبكات 5G.

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كما يأتي جهاز Surface Pro X الجديد بشاشة PixelSense بحجم 13 إنش ودقة عرض 2880 في 1920 بيكسل، كما يدعم ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، كما يتضمن الجهاز اثنان من منافذ USB-C، مع منفذ لموصل Surface للشحن، كما يأتي الجهاز بمنفذ مخصص لشريحة SIM بحجم نانو، أيضاً تدعم سعة SSD الإزالة.

أيضاً يقدم اللون البلاتيني للمرة الأولى في جهاز Surface Pro X، كما يضم لوحة signature جديدة، ويتوفر الجهاز بألوان الفضي، والأحمر، وأيضاً الأزرق، كما يأتي بجزء مخصص لتخزين Surface Slim Pen، ويدعم Surface Pro X تشغيل جميع تطبيقات ويندوز 32 بت أو 64 بت ARM أو أيضاً x86.

سعر جهاز Surface Pro X

Surface Pro X بمعالج SQ1 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت في SSD بسعر 999 دولار.

Surface Pro X بمعالج SQ1 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD بسعر 1299 دولار.

Surface Pro X بمعالج SQ2 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD بسعر 1499 دولار.

Surface Pro X بمعالج SQ2 وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD بسعر 1799 دولار.

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