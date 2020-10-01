ميزات Soli Radar و Motion Sense ستعود مستقبلاً على الرغم من غيابها في الهاتف Google Pixel 5

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL اللذان أطلقتهما شركة جوجل في العام الماضي قدما مع تكنولوجيا Soli Radar المسؤولة عن تشغيل إيماءات Motion Sense. ومع ذلك، لم يتم تضمين هذه التكنولوجيا في أي من هواتف Google Pixel الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام، مما يشير إلى أن الشركة ربما تخلت عن المشروع. هذا ليس هو الحال، وفقا لما قاله نائب الرئيس الأول لقسم الأجهزة في شركة جوجل، السيد Rick Osterloh، والذي قال أن Soli Radar و Motion Sense ستعودان في المستقبل.

في تصريح لموقع The Verge، قال السيد Rick Osterloh أنه سيتم إستخدام Soli Radar و Motion Sense في المستقبل، ولكن لم يتم إستخدامها في هواتف Google Pixel التي تم إطلاقها هذا العام لأنها كانت باهظة الثمن بالنسبة للهواتف التي أرادت شركة جوجل صنعها.

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بينما أكد السيد Rick Osterloh عودة Soli Radar و Motion Sense، إلا أنه لم يكشف لنا متى بالضبط ستعود هذه الميزات أو أسماء المنتجات التي ستستخدمها في المستقبل.