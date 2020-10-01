الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A93 مع شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وست كاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الذي كنا فيه ننتظر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A93 في اليوم السادس من شهر أكتوبر الجاري، قررت الشركة الصينية تسريع الأحداث وإزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف اليوم في فيتنام. من خلال مظهره فقط ستجد أنه يتشارك العديد من الأشياء مع الهاتف Oppo F17 Pro، ونفس الشيء ينطبق على مواصفاته التقنية، فالإختلاف الوحيدة بينهما يكمن في تقليص قوة الشحن في الهاتف Oppo A93 إلى 18W.

الهاتف Oppo A93 الجديد يضم بدوره مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P95، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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الهاتف Oppo A93 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، ليصل العدد الإجمالي للكاميرات في هذا الهاتف إلى ست كاميرات. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.

عمومًا، سيتم عرض الهاتف Oppo A93 للبيع باللونين الأسود والأبيض، وسيُكلف 324 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.