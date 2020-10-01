شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تطرح ساعة ذكية بإمكانيات مذهلة.. بطارية تدوم لـ 45 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمحبى الساعات الذكية، أعلنت شركة "موبفوي" الصينية، عن طرح ساعتها الذكية "TicWatch Pro 3"، وتقدم الساعة الجديدة العديد من الوظائف الصحية والرياضية، إذ يمكنها تسجيل معدل ضربات القلب وقياس تشبع الأكسجين ومستوى التوتر.

ومن الإمكانيات المذهلة، يمكن للساعة الجديدة تسجيل ضغط الهواء وتحليل وحدات التدريب في أوضاع خاصة، حيث يمكن أيضًا التدريب وفقا لنطاقات معدل ضربات القلب، وفقًا لما ذكره موقع سبوتنيك.



الساعة

وتعد الساعة هي الأفضل لرياضة السباحة، لأنها تدعم فئة الحماية "IP68"، كما تحتوي على ميكروفون مدمج يمكنه تسجيل الأصوات المحيطة في نطاق يتراوح من 30 إلى 120 ديسيبل، ويبلغ وزنها 42 جرام فقط، وتأتي بأبعاد 47 × 48 × 12.2 ملم، وينبض بداخلها المعالج Snapdragon 4100 مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت، وتستخدم نظام التشغيل Wear OS .

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ساعة ذكية

ومن الأمكانيات المهمة هى أن البطارية والتى تأتى بسعة 577 مللي أمبير، يمكنها أن تدوم حتى 72 ساعة في الوضع Smart أو 45 يوما في الوضع Essential.

وكانت شركة "موبفوي" أعلنت عن ساعتها "TicWatch GTX" الجديدة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، التي تتمتع بمقاومة جيدة للغبار والماء وفقا لمعيار "IP68".