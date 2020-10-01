شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Google Fiber؟.. كل ما تريد معرفته عن خدمة جوجل للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركة جوجل منتجات جديدة بشكل متواصل، إذ لا يتوقف الأمر على محرك البحث الشهير الذى يستخدمه المليارات يوميا أو على متصفح كروم الذى يعتمد عليه الملايين حول العالم، بل لجوجل عدد من الخدمات المتنوعة، ومن ضمنها خدمة فايبر للإنترنت، التى نستعرض أهميتها والهدف منها فيما يلى:

ما خدمة Google Fiber؟

هى خدمة للإنترنت ذات النطاق العريض القائمة على الألياف الضوئية من جوجل، والتى ظهرت لأول مرة فى عام 2010، وهى مصممة لتوفير اتصال عالى السرعة للشركات والأفراد فى مدن محددة.

وكانت تعتزم Google طرح Google Fiber فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، رغم أن الشركة أوقفت معظم خططها التوسعية، مضيفةً مدينة جديدة واحدة فقط فى السنوات الأربع الماضية، إذ أعلنت فى يوليو 2020 أن الخدمة ستأتى إلىWest Des Moines ، IA ، لكنها لن تكون جاهزة لعدة سنوات، فحاليًا تتوفر خدمات Google Fiber فى 18 موقعًا فى جميع أنحاء البلاد.

أين تعمل خدمة Google Fiber؟

تعمل الخدمة حاليًا أو تنفذ عملياتها فى 18 مدينة، بما فى ذلك أتلانتا، جورجيا وأوستن وتكساس وشارلوت ونورث كارولينا وشيكاغو وإلينوى ودنفر وكولورادو وسان فرانسيسكو وكاليفورنيا؛ وسياتل، واشنطن.

ومع ذلك، فقد سحبت Google Fiber من عدد قليل من المدن الأخرى، بما فى ذلك بوسطن، وماساتشوستس، ولويزفيل وكنتاكى، وبعد مغادرة لويزفيل، أُمرت Google بدفع 4 ملايين دولار للمدينة عن الأضرار الناتجة عن محاولة فاشلة لنشر الخدمة.

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ماذا تقدم خدمة Google Fiber؟

يتمثل جزء كبير من جاذبية خدمة Google Fiber فى سرعتها، فى حين أن معيار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لسرعة الإنترنت ذات النطاق العريض هو 25 ميجابت فى الثانية للتنزيل و3 ميجابت فى الثانية للتحميل، فإن Google Fiber تتميز بسرعة قصوى تبلغ 1000 ميجابت فى الثانية (أو 1 جيجابت فى الثانية) بأعلى مستوى من الخدمة، وهذا من بين السرعات القصوى فى البلاد.

ومثل معظم خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض فإن Google Fiber عبارة عن شبكة مشتركة، ما يعنى أنه إذا كان هناك عدد كبير جدًا من الأشخاص متصلين بالإنترنت فى وقت واحد، فقد تواجه تباطؤًا.

لكن نظرًا لأنه تم تصميم Google Fiber لدعم 1000 ميجابت فى الثانية، فإن النطاق الترددى مرتفع للغاية بحيث أنه من غير المحتمل أن يتأثر النطاق الترددى لأى عميل من جيرانه.



جوجل فايبر

يختلف سعر Google Fiber حسب المنطقة، لكن معظم عملاء Google Fiber يتوقعون دفع نحو 50 دولارًا شهريًا مقابل خدمة 100 ميجابت فى الثانية و70 دولارًا فى الشهر مقابل 1000 ميجابت فى الثانية.

ويتضمن Google Fiber أيضًا خيارًا للتلفزيون الكبلى، والذى يضيف حوالى 90 دولارًا شهريًا إلى الخطة الأساسية، ففى جميع الحالات، يكون السعر شاملاً ويتم إصدار فاتورة به شهريًا، بدون عقود خدمة سنوية أو رسوم تأجير معدات أو حدود بيانات شهرية.

نظرًا لأن Google قد أوقفت مؤقتًا خطط نشر Google Fiber عبر الولايات المتحدة، وانسحبت من عدة مدن حاولت الانتشار فيها، فقد وصف النقاد المبادرة أحيانًا بأنها "فاشلة".

فى حين أن هذا يمثل على الأقل تغييرًا ملحوظًا فى مسار الشركة، أخبر أحد المطلعين على الصناعة Business Insider أن وجود Google Fiber فى أوستن بتكساس، على وجه الخصوص، كان له تأثير إيجابى على صناعة النطاق العريض المحلية، مما حفز المنافسة وحتى النمو.

صرح داستن بولاندر، رئيس قسم المعلومات بشركة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات ، لـ Business Insider : "هنا فى أوستن، رأينا بعض منافسى Google يخفضون الأسعار بنسبة تصل إلى 50% ردًا على الضجة التى تصاحب Google Fiber".