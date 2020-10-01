شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر ناسا الصناعى يلتقط صورة لسقوط أوراق الخريف الملونة من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا ألوان الخريف الجميلة المنتشرة حول بحيرة سوبريور، والتي تضم أشجار الحور الرجراج والبتولا والقيقب والزيزفون وأشجار الأخشاب الصلبة المتساقطة الأخرى، حيث وصل الخريف إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن أوراق الشجر في جميع أنحاء البلاد تتغير من اللون الأخضر إلى الأصفر والأحمر والبرتقالي، وتم رصد أوراق الشجر الملونة من الفضاء.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الصورة تساقط أوراق الشجر وهي تطل من غابات المنطقة التي تحيط بالجسم الهائل من المياه.



الخريف من الفضاء

يحدث التغيير عند وجود طقس أكثر برودة، مما يعيق قدرة الأشجار على إنتاج الكلوروفيل ، حيث تحتاج إلى ضوء الشمس ودرجات حرارة دافئة.

بدأت أوراق الشجر المتساقطة في الظهور في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن مينيسوتا وويسكونسن وميتشيجان هي عادةً أول الولايات التي ترى علامات التغيير.

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شاركت وكالة ناسا مؤخرًا صورة للحدث الذي يزحف حول بحيرة سوبيريور، والتي تم التقاطها في 22 سبتمبر بواسطة مجموعة مقياس الإشعاع المرئي للتصوير بالأشعة تحت الحمراء (VIRS) على القمر الصناعي NOAA-20.

كما أن الألوان النابضة بالحياة هي نتيجة لفقدان الغطاء النباتي للكلوروفيل، وهو جزيء يستخدم في تصنيع الطعام ويمنح النباتات لونها الأخضر.

فيما تتطلب العملية ضوء الشمس ودرجات حرارة دافئة، ومع تحرك الطقس البارد خلال الخريف، تنخفض كمية الكلوروفيل، مما يسمح للأصباغ الأخرى بالتألق من خلالها.

تتغير الأوراق كطريقة للأشجار لحماية نفسها أثناء درجات الحرارة القاسية والمتجمدة، وإذا لم يفقدوا أوراقهم، فإن الغطاء النباتي سيتجمد خلال أشهر الشتاء، مما يؤدي في النهاية إلى إتلاف الشجرة وحتى قتلها.

كما تبدأ الشجرة بإغلاق الأوردة التي تحمل الماء والعناصر الغذائية من الأوراق وإليها ببطء مع طبقة من الخلايا الجديدة التي تتكون عند قاعدة جذع الورقة، مما يحمي أطراف وجسم الشجرة، وعندها يتوقف الماء والمواد الغذائية عن التدفق إلى الورقة، مما يتركها تموت وتتساقط.