شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يصيب خدمة Microsoft Outlook فى جميع أنحاء العالم لمدة أربع ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت خدمة Microsoft Outlook في جميع أنحاء العالم اليوم، مما أثر على Outlook على الويب وOutlook.com و Outlook على سطح المكتب والأجهزة المحمولة، حيث بدأ الانقطاع في حوالي الساعة 2 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بعد أن أكدت مايكروسوفت أنه يؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "The verge"، لم يتمكن مستخدمو Outlook من الوصول إلى بريدهم الإلكتروني، وفشل تحميل Outlook.com لمدة أربع ساعات تقريبًا.

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وهذا هو ثاني انقطاع كبير لخدمات مايكروسوفت في أقل من أسبوع، حيث واجه Microsoft Outlook و Office 365 و Teams والخدمات الأخرى جميع المشكلات لساعات.

وعلى عكس الشركات الأخرى التي تعرضت لأعطال مؤخرا، لا تقدم Microsoft تفاصيل كاملة عن السبب الجذري لانقطاعاتها، لذا قد لا نعرف أبدًا سبب مواجهة خدمة البريد الإلكتروني في Outlook لمشاكل كبيرة مرتين في الأسبوع.

بدأت خدمات Outlook بالعودة إلى الإنترنت لمعظم الأشخاص الآن، وتقول مايكروسوفت، "إنها أعادت التحديث ويظهر القياس عن بُعد أن الخدمة تتعافى الآن".