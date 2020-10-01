كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 05:16 مساءً - منذ ساعتين

ساعة ذكية تقدم العديد من الوظائف الصحية والرياضية

كشفت شركة موبفوي الصينية، اليوم الخميس، النقاب عن ساعتها الذكية TicWatch Pro 3 الجديدة، التي تقدم العديد من الوظائف الصحية والرياضية.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية TicWatch Pro 3 الجديدة تتيح إمكانية تسجيل معدل ضربات القلب وقياس تشبع الأكسجين ومستوى التوتر. ويمكن أيضا تسجيل ضغط الهواء والعديد من الرياضات وتحليل وحدات التدريب في أوضاع خاصة؛ حيث يمكن أيضا التدريب وفقا لنطاقات معدل ضربات القلب.

وتدعم الساعة فئة الحماية IP68، ومن ثم فهي مناسبة لرياضة السباحة. ويوجد أيضا ميكروفون مدمج يمكنه تسجيل الأصوات المحيطة في نطاق يتراوح من 30 إلى 120 ديسيبل.

وتأتي الساعة بأبعاد 47 × 48 × 12.2 ملم وتزن حوالي 42 جراما، وينبض بداخلها المعالج Snapdragon 4100 مدعوما بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت، كما تعتمد الساعة على Wear OS كنظام تشغيل.

ويفترض أن تدوم البطارية سعة 577 مللي أمبير ساعة حتى 72 ساعة في الوضع Smart أو 45 يوما في الوضع Essential.

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كما تم تجهيز الساعة بشاشة FSTN مثبتة فوق لوحة AMOLED مع دعم أنظمة Beidou و Glonass و Galileo و QZSS بالإضافة إلى GPS.

ونهاية شهر أيلول الماضي، كشفت الشركة النقاب عن ساعتها الذكية TicWatch GTX الجديدة، التي تتمتع بمقاومة جيدة للغبار والماء وفقا لـمعيار IP68.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تأتي مزودة بشاشة TFT مستديرة قياس 1.28 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 240 × 240 بيكسل.

وتدعم الساعة تقنية Bluetooth 5.0 وتتيح إمكانية تتبع النوم ومراقبة النبض على مدار الوقت، كما توفر الساعة 14 وضعا للتمرين.

ويفترض أن تدوم البطارية سعة 200 مللي أمبير ساعة المدمجة في وضع “توفير الطاقة” لمدة تصل إلى 10 أيام.

وتقدم TicWatch GTX مجموعة من الواجهات المثبتة مسبقا، مع كابل شحن USB مناسب.