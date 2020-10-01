Google TV هي الواجهة الرئيسية الجديدة لنظام Android TV من أجل Google Chromecast الجديد

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فاطمة أيت طالب - دبي - مع إعلان شركة جوجل عن جهاز Chromecast الجديد، نطقت شركة جوجل مرة أخرى بمصطلح ” Google TV “. كانت Google TV أول منصة ذكية للتلفزيونات من شركة جوجل والتي تم تطويرها بالإشتراك مع Sony وكوالكوم و Logitech لأول مرة في العام 2010. كان نظام التشغيل هذا المخصص لأجهزة التلفزيون يوفر دعمًا لتطبيقات البث، ويعمل كنظام تشغيل أساسي للتلفزيونات الذكية. ومع ذلك، فقد تم إستبدال هذا النظام بـ Android TV إلى غاية يومنا هذا.
الآن، قررت شركة جوجل الإعلان عن Google TV بإعتبارها الواجهة الرئيسية الجديدة لنظام Android TV، وهي الواجهة التي ظهرت لأول مرة مع جهاز ” Google Chromecast With Google TV ” الجديد. ووفقا لشركة جوجل، فقد ذكرت أنها ستجلب واجهة Google TV الجديدة إلى المزيد من أجهزة Android TV. ستقترح عليك صفحة ” For You ” العروض والبرامج التلفزيونية من خدمات بث الأفلام أيضًا.
واجهة Google TV الجديدة متكاملة مع المساعد الرقمي Google Assistant حتى تتمكن من إضافة العروض والأفلام إلى قائمة ” Watchlist ” التي تتزامن مع واجهة التلفزيون الخاصة بك، وبالتالي يمكنك البحث عن محتوى على هاتف ذكي أو حاسوب شخصي بإستخدام محرك البحث Google وإضافته إلى قائمة الرغبات الخاصة بك لتجده ينتظرك في الصفحة الرئيسية. يمكنك إضافة أي برنامج تلفزيوني أو فيلم من تطبيقات وخدمات البث المختلفة إلى قائمة Watchlist.
إلى جانب دعم Youtube TV والبحث الصوتي من خلال Google Assistant، يتم أيضًا دعم كاميرات Nest وأجراس الباب. يدعم وضع Ambient Mode ألبومات Google Photos وكاميرات Nest وأجراس الباب.
جهاز Google Chromecast With Google TV متاح الآن في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 49 دولار أمريكي.
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