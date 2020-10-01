جوجل تكشف النقاب أيضًا عن مكبر الصوت الذكي Nest Audio، ويُكلف 99$

فاطمة أيت طالب - دبي - بصرف النظر عن الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G، فقد قامت شركة جوجل كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن مكبر الصوت الذكي Nest Audio.

يأتي مكبر الصوتي الذكي الجديد هذا لخلافة مكبر الصوتي الشهير Google Home، والذي يتواجد في مكانة بين Nest Mini و Google Home Max. ويُعتبر Nest Audio الجديد أرخص بنحو 30 دولار أمريكي مقارنة بالجيل السابق، فهو يُكلف 99 دولار أمريكي فقط. ومقابل هذا المبلغ، أنت تحصل على نظام صوتي مُزود بمكبرين للصوت يمتاز أحدهما بحجم 75mm والآخر بحجم 19mm، ويضم كذلك ثلاثة ميكروفونات بعيدة المدى، وزر لكتم الميكروفون.

تقول شركة جوجل أنه يقدم صوت أعلى بنسبة 75 في المئة ويمتاز بباس أقوى بنسبة 50 في المئة مقارنة مع Google Home. تعدك الشركة بالحصول على صوت ” كامل وواضح وطبيعي “، حيث قضت الشركة أكثر من 500 ساعة في ضبطه لضمان توازن الصوت في جميع الحالات.

تتيح ميزة Media EQ لجهاز Nest Audio ضبط نفسه تلقائيًا على تستمع إليه – الموسيقى، والتدوينات الصوتية، والكتب الصوتية، وما إلى ذلك. ومع ميزة Ambient iQ، يقوم جهاز Nest Audio بضبط مستوى صوت ما يتم تشغيله بناءً على ضوضاء الخلفية في منزلك.

Advertisements

بطبيعة الحال، فالمساعد الرقمي Google Assistant يأتي مسبقًا مع مكبر الصوت الذكي الجديد هذا، وكذلك عناصر التحكم الحساسة للمس في الجزء العلوي من الجهاز المغطى بالقماش. في الولايات المتحدة الأمريكية، يتعلم Google Assistant في جهاز Nest Audio من طلبات الموسيقى الأكثر شيوعًا لديك ويستجيب مرتين أسرع مما كان عليه في Google Home.

مكبر الصوت الذكي Nest Audio يضم معالج رباعي النوى بتردد 1.8GHz، ويدعم الواي فاي، كما أنه يأتي مع هيكل مصنوع بنسبة 70 في المئة من البلاستيك المعاد تدويره علمًا أنه سيكون متوفرًا بألوان مختلفة تشمل الأخضر والبرتقالي والأزرق والأبيض والأسود، ويزن 1.2 كيلوجرام.

يمكنك ربط وحدتين من Nest Audio للحصول على تأثير ستيريو، وأخذ الموسيقى معك عندما تنتقل إلى غرفة أخرى. يمكنك أيضًا تشغيل نفس الموسيقى على مكبرات الصوت Google Home/Nest الخاصة بك في نفس الوقت.

عمومًا، مكبر الصوت الذكي Nest Audio سيكون متوفرًا في الولايات المتحدة وكندا والهند يوم 5 أكتوبر، ولكنه سيشق طريقه إلى المزيد من المناطق في اليوم 15 أكتوبر.