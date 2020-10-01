شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحظر الإعلانات المضللة لنتائج الفوز في الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن حظر الإعلانات التي تدعى الفوز في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الشركة أنها سترفض أى إعلانات من دونالد ترامب أو جو بايدن تدعي تحقيق فوز سابق لأوانه في 3 نوفمبر، وتشمل هذه السياسة حظر الإعلانات أيضا التى تدعي أن الأشكال القانونية للتصويت، مثل التصويت عن طريق البريد، ستفسد نتيجة الانتخابات.

كما أنه من المتوقع أن تستغرق العملية الانتخابية وقتًا أطول مما كانت عليه في السنوات الماضية، ومن المحتمل ألا يتم الإعلان عن النتائج الرسمية في 3 نوفمبر.

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يشعر الخبراء بالقلق من أنه نظرًا لأنه من المتوقع أن يصوت المزيد من الديمقراطيين عبر البريد أكثر من الجمهوريين، فقد يعلن ترامب فوزًا مبكرًا، ثم يثير الشكوك حول النتائج مع تدفق المزيد من أصوات بايدن.

ومن المحتمل أن تكون جوجل وضعت هذا في الاعتبار الأسبوع الماضي عندما أعلنت أنها ستحظر الإعلانات الانتخابية بعد إغلاق الاقتراع في 3 نوفمبر.

كما يسعى فيس بوك للحد من انتشار المعلومات الخاطئة حول التصويت من خلال سياسات إعلانية تستهدف انتخابات 2020.، وحظر بالفعل الإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع السابق للانتخابات، والآن يتخطى الأمر الانتخابات لمرحلة النتائج.