شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون الصينية تمنع العمال من الإجازات لإنتاج iPhone 12 بوقته المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشرته صحيفة South China Morning Post أن العمال فى مصانع Foxconn يعملون طوال النهار والليل للعمل على إنتاج iPhone 12 بأقصى طاقة، كما أن فوكسكون لا تسمح للموظفين بالحصول على عطلة الأعياد الوطنية، إذ قال موظف يدعى وانج جوفينج إن العمل الإضافى قد زاد منذ الصيف، وتم السماح لمعظم العمال بأخذ إجازة لمدة أربعة أيام فقط فى الشهر".

على الرغم من عبء العمل المرتفع والتوتر، يبدو أن الموظفين ينظرون إليه على أنه وسيلة لكسب المزيد من المال، إذ تقدم Foxconn مكافآت وحوافز للموظفين، لذا يوافق الموظفون على العمل فى أيام العطلات الوطنية، فحسب قانون العمل الصينى، يتضاعف الراتب ثلاث مرات فى الأيام الثلاثة الأولى من عيد منتصف الخريف.

وعرضت وحدة تجميع iPhone فى المصنع مكافأة قدرها 10000 يوان لأى عامل بدأ بعد 18 سبتمبر، ويبقى لمدة 90 يومًا على الأقل ويعمل لمدة 55 يومًا على الأقل، وفقًا لإعلان التوظيف، بينما بلغت المكافأة 8.500 يوان للأشخاص الذين انضموا بعد 26 سبتمبر، وفقًا لتقرير South China Morning Post.

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كما يساعد المسئولون الحكوميون شركة فوكسكون على عدم السماح للوباء بالتأثير على سير العمل، إذ يقال إنهم يساعدون نحو 2 من العمال على الانضمام إلى العمل فى أسرع وقت ممكن.

ووفقا للتقرير، فى يونيو وحده، ارتفعت الصادرات من مصنع فوكسكون بنسبة 50.6% عن العام السابق.

وقد تكشف شركة آبل النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة فى حدث خاص فى 13 أكتوبر، وفقًا لتقرير صادر عن AppleInside، ويضيف التقرير أن الطلبات المسبقة لأجهزة iPhone الجديدة يمكن أن تبدأ من 16 أكتوبر.