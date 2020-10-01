شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا توقف إطلاق قمرها الصناعى العسكرى قبل ثوان من الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة United Launch Alliance أن إطلاق صاروخ Delta IV الذى كان سيحمل إلى المدار قمرا استخباراتيا أمريكيا أجّل مرة أخرى، وذكر الموقع الإلكترونى للشركة أن "ULA أوقفت، قبل 7 ثوان فقط من الموعد المحدد، العملية الأخيرة لإطلاق صاروخ Delta IV الذى كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض قمر NROL-44 التابع للمكتب الوطنى الأمريكى للاستخبارات العسكرية الفضائية".

وأشار الموقع إلى أن عملية الإطلاق كان من المفترض أن تتم مساء الأربعاء الفائت تمام الساعة 23:54 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة (صباح اليوم الخميس 6:54 بتوقيت موسكو)، من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا.

وجاء فى تغريدة لـ United Launch Alliance على الإنترنت "جهاز الأمان الذى يتحكم بالعد التنازلى لآخر 10 ثوان قبل الإطلاق أوقف العملية عند الثانية السابعة.. يقوم فريق الشركة بمعاينة سبب المشكلة".

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وكان من المفترض إطلاق القمر المذكور إلى مدارات الأرض فى يونيو الفائت، لكن عملية إطلاقه تأجلت عدة مرات لأسباب فنية، ويوم 28 من سبتمبر الفائت أعلنت ULA عن تأجيل إطلاقه لأسباب تتعلق بظروف الطقس غير المواتية.