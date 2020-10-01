سعر ومواصفات Google pixel 5 – مميزات وعيوب جوجل بكسل 5

هاتف Google Pixel 5 مابين الأرقام الضعيفة والتجربة القوية المتكاملة، اعلنت جوجل عن الهاتف في مؤتمر خاص يوم 30 سبتمبر بمواصفات هاتف متوسط وبفئة 700 دولار، الهاتف الجديد ياتي بكاميرا عادية مع كاميرا Ultrawide بنظام معالجة الصور العظيم من Google الذي يخرج صورًا عالية الدقة واضحة التفاصيل بسهولة، مع شاشة بمعدل تحديث 90Hz وبدقة FHD+ بمعالج Snapdragon 765G كل ذلك يعمل على بطارية بسعة 4080mah داعمة للشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع رغم انه هاتف معدني

Google pixel 5 بسعر 700 دولار اي 11050 جنيه مصري بتحويل العملة فقط. الهاتف في مأزق بالنسبة لسعره لأن منافسيه المباشرين هما S20 FE و iPhone 12 القادم ايًا كان اسمه. المنافسة صعبة جدًا على هاتف جوجل فالهواتف الأخرى تتفوق في كل شئ حتى في الكاميرات يمكن ان نقطة جوجل القوية هنا هي معالجة الصور مثلًا. لكن لا نقطة تفوق جوجل هنا هي تجربة الأندرويد الخاص بالـPixel بإضافات Google مع فكرة الهاتف المعدني الداعم للشحن اللاسلكي