كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ 28 دقيقة

هذه مواصفات واسعار الحاسوب الجديد من ديل

أطلقت شركة ديل الأمريكية، اليوم الخميس، إصدارا جديدا من الحاسوبXPS 13 2-in-1 القابل للتحويل بسعر يبدأ من 1250 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن الحاسوب الجديد ينبض بداخله المعالج إنتل Tiger Lake، ويمكن للعملاء الاختيار بين Core i3-1115G4 وCore i5-1135G7 وCore i7-1165G7، وبطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics G7.

وبالإضافة إلى ذلك، تزود ديل الطراز الجديد بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x-4267 بسعة تصل إلى 32 جيجابايت وقرص صلب من نوع PCIe 3.0 x4 SSD بسعة قصوى 1 تيرابايت.

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ويعتمد الجهاز على شاشة لمسية قياس 13.4 بوصة وبنسبة باعية 16:10 ومحمية من الخدوش بزجاج Corning Gorilla 6.

ويمكن للعملاء الاختيار بين شاشة 4K (3840 × 2400) بيكسل أو شاشة FHD + ((1920 × 1200، بحد أقصى 500 نيت للسطوع ومناسبة لعرض محتوى HDR 400.

ويمتاز الحاسوب الجديد بجسم مصنوع من الألمنيوم ويبلغ سمكه 1.43 سم ووزنه 1.32 كيلوجرام. ويدعم الجهاز قارئ بطاقة microSD ووصلة AUX ومنفذي Thunderbolt 4 (USB-C).

وتم تزويد الحاسوب بسماعة ستريو 2 × 2 وات وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل متوافقة مع Windows Hello، وميكروفون متوافق مع Cortana، وتقنية Killer Wi-Fi 6 AX1650 وتقنية Bluetooth 5.1، مع بطارية 51 وات.