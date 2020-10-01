غوغل تكشف رسمياً عن هاتفي Pixel 5 و Pixel 4a 5G

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة “غوغل” رسمياً عن الهاتفين Pixel 4a 5G و Pixel 5 5G اللذين يدعمان اتصال الجيل الخامس ونظام “أندرويد 11” الأحدث من الشركة.

وكما كان متوقعاً فالهاتف Pixel 5 لم يحصل على صديق بحجم XL هذا العام، كما انه لا يعتبر هاتفاً راقياً اذ يأتي مع المعالج Snapdragon 765G بدلاً من المعالج Snapdragon 865.

وجاء هاتف Pixel 5 بشاشة كاملة قياس 6 بوصات مع معدل تحديث 90 هيرتز وكاميرا أمامية في ثقب اعلى الشاشة، أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة بمستشعر 12 ميجابكسل والثانية بمستشعر 16 ميجابكسل مع غالق بزاوية واسعة. بالنسبة إلى قارئ بصمة الإصبع، أضيف في خلفية الهاتف كما كان الحال مع Pixel 4.

أما في ما يخص المواصفات الداخلية فكما ذكرنا اعلاه، يأتي الهاتف بمعالج سنابدراغون 765G الذي يمكن القول بأنه مخصص لدعم الهواتف المتوسطة بتقنيات اتصال الجيل الخامس، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي “رام” 8 جيغابايت مع خيارات في ذاكرة التخزين التي تبدأ من 128 جيغابايت، إضافة الى بطارية 4000 مللي/ أمبير تدعم الشحن اللاسلكي الذكي، ويمكن استخدام الهاتف لشحن سماعات Pixel Buds، فيما يدعم الهاتف معيار مقاومة الماء مما يجعله مميزاً عن النسخة الرخيصة من بكسل.

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تبدأ الطلبات المسبقة لـ Pixel 5 قبل أن يتوافر في ثماني دول في 15 تشرين الأول، والولايات المتحدة في 29 الشهر الجاري. يبلغ سعر الهاتف 700 دولار وسيأتي باللونين الأسود والأخضر.

أما في ما يخص هاتف Pixel 4a 5G، فيأتي بمواصفات مشابهة لنسخة الحدث الرئيسية مع معالج سنابدراغون 765G مدمج مع مودم الجيل الخامس وبشاشة 6.2 بوصات بمعدل تحديث 90 هيرتز وكاميرا سيلفي 8 ميجابكسل وكامير خلفية مزدوجة 12 ميجابكسل و16 ميجابكسل تغطي زاوية رؤية 106 درجة.

وتكمن الاختلافات في كونه لا يدعم الشحن اللاسلكي وغير مقاوم للماء ويأتي بذاكرة 2 جيغابايت وبطارية أقل من Pixel 5 بسعة 3.885 مللي/ أمبير.

سيتوافر هذا الهاتف باللونين الأسود والأبيض خلال شهر تشرين الثاني في الولايات المتحدة بـسعر 500 دولار أميركي، وسيحظى من يرغب في شرائه على 3 شهور مجانية في خدمة Stadia Pro ويوتيوب بريميوم بالإضافة إلى 100 جيغابايت مساحة على Google One وخدمة Google Play Pass.