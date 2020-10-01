تهديد أمريكي جديد لـ”تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

قالت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أن التطبيق الصيني “تيك توك” سيمنع في الولايات المتحدة في حال لم تنتقل أعماله في البلاد إلى مجموعات أميركية.

في التفاصيل، أفاد وزير الخزانة، ستيفن منوشين، خلال ندوة نظمتها قناة “سي إن بي سي”، أن المفاوضات القائمة بين المجموعة الصينية “بايت دنس”، الشركة الأم لتيك توك، ومجموعتي أوراكل وولمارت “تسمح بإقامة شركة أميركية يكون أكثر من نصف رأسمالها بيد مستثمرين أميركيين”، مضيفاً: “في حال توقيع الاتفاق وفق شروطنا، سنصادق عليه. بخلاف ذلك، سيُمنع” التطبيق في الولايات المتحدة.

وقال الوزير الأميركي إنّ “أي اتفاق يجب أن يلبي تماما حرصنا على الأمن القومي”.

اتهام بالتجسس ونفي.

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يذكر أن الإدارة الأميركية تتهم تطبيق تيك توك، المنتشر على نطاق واسع، بالتجسس لصالح بكين، فيما ينفي التطبيق هذا الاتهام تماماً.

وسبق لوزارة التجارة الأميركية أن أعلنت أن التطبيق سيتم حظره محليا، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في حال لم يصبح تحت إدارة أميركية.

إلى ذلك، حث قاض في واشنطن “تيك توك” على التوصل إلى اتفاق أو إثبات عدم شرعية الحظر أمام المحاكم.

ويستخدم التطبيق نحو 100 مليون حساب داخل الولايات المتحدة.