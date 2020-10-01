ميزات تتيح لك التقاط صور أفضل في نظام iOS 14

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2020 11:45 صباحًا

ادخلت آبل العديد من الميزات الجديدة في نظام التشغيل iOS 14، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الكاميرا.

إليك 4 ميزات جديدة في تطبيق الكاميرا في نظام iOS 14 تتيح التقاط صور أفضل:

1- تحسين أداء تطبيق الكاميرا:

من أكبر التحسينات التي ستجدها في تطبيق الكاميرا هو الأداء، حيث تذكر شركة آبل أن أداء التطبيق أصبح أسرع بنسبة تصل إلى 90%، مع القدرة على التقاط أربع لقطات في الثانية، ومع ذلك، قامت آبل بتقييد العديد من هذه التحسينات على الهواتف التي تحتوي على معالجات أقوى وأحدث، مثل: آيفون 11 و Pro و XR.

2- التقاط صور أسرع:

في إصدار iOS 13 تتيح لك ميزة (Burst mode) التقاط سلسلة من الصور بسرعة، وذلك من خلال النقر مع الاستمرار على زر التصوير، وعند الانتهاء يمكنك فحص جميع الصور والاحتفاظ بالصور الجيدة، في إصدار iOS 14، يمكنك أيضًا التقاط الصور بسرعة من خلال النقر المتكرر على زر Shutter.

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ولكن في إصدار iOS 13 قد تجد تأخرًا في عرض الصور الملتقطة؛ لأن الهاتف يحتاج إلى أن يُعالج كل صورة على حدة بعد تصويرها، قامت آبل بتحسين هذه الميزة من خلال إعطاء تطبيق الكاميرا في آيفون الأولوية للسرعة على حساب الجودة من خلال تقليل مقدار المعالجة التي تُجرى على الصورة أثناء الالتقاط. ولتفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (الكاميرا) Camera.

قم بتبديل الزر الموجود بجوار خيار (إعطاء الأولوية للتصوير الأسرع) Prioritize Faster Shooting إلى وضع التشغيل.

3- تحسينات في ميزة الوضع الليلي:

يتميز (الوضع الليلي) Night Mode في إصدار iOS 14 الآن بوجود أدلة لمساعدتك في الحفاظ على ثبات هاتف آيفون أثناء التصوير، وذلك بالحفاظ على الكاميرا ثابتة قدر الإمكان لالتقاط صور ليلية أكثر وضوحًا.

حيث يظهر لك خطان متقاطعان في الشاشة، ومن خلال محافظتك على محاذاة الخطين المتقاطعين يمكنك التقاط أفضل لقطة ممكنة، إذا خرجت عن المحاذاة يمكنك إعادة تنظيمها مرة أخرى للحصول على نتيجة أفضل.

4- تغيير موضع قائمة إعدادات تطبيق الكاميرا:

للوصول إلى إعدادات تطبيق الكاميرا سابقًا يجب عليك الضغط على أيقونات صغيرة في الجزء الأعلى من الشاشة، ولكن الآن مع إصدار iOS 14 قامت آبل بوضع كل هذه التفضيلات في قائمة واحدة إلى جانب عناصر التحكم الجديدة، وإذا كان لديك هاتف iPhone XR أو XS أو إصدار أحدث، فيمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات عن طريق النقر على السهم المتجه للأسفل في أعلى الشاشة، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.