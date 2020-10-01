تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Oppo A93 بمعالج Helio P95 وسعر 324 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Oppo A93 الذي ينطلق بمعالج Helio P95، وشاشة AMOLED بكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، وأيضاً إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية بسعر 324 دولار.

يتميز هاتف Oppo A93 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم هاتف Oppo A93 رقاقة معالج Helio P95، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف زيادة السعة التخزينية عبر بطاقة، كما ينطلق الهاتف بميزة إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

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وفي إعدادات الكاميرة الرباعية في هاتف Oppo A93 يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم PR، كما يتميز الهاتف بسماكة 7.48مم، ووزن 164 جرام.

أيضاً يدعم هاتف Oppo A93 بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يأتي بشاحن بقدرة 18W، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، كما تقدم Oppo الهاتف بألوان الأبيض والأسود بسعر 324 دولار.

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