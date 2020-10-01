تكنولوجيا: الإعلان عن سماعة البلوتوث Marshall Major IV بعمر شحن 80 ساعة وسعر 149 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Marshall رسمياً عن سماعة الرأس Major IV بتقنية البلوتوث، وميزة الشحن اللاسلكي، والتي تستمر بعمر شحن أكثر من 80 ساعة، والتي تتوفر للبيع في 14 من أكتوبر بسعر 149 دولار.

تنطلق سماعة البلوتوث Major IV بترقية في عمر البطارية وهي من بين التحسينات الهامة في هذا الإصدار مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث تدعم Marshall السماعة بعمر شحن أكثر من 80 ساعة، بينما جاء الإصدار السابق بعمر شحن 60 ساعة فقط.

كما تتميز سماعة Major IV أيضاً بتقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 15 دقيقة فقط، لتقدم للمستخدم عمر شحن يصل إلى 15 ساعة.

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أيضاً تدعم سماعة Major IV تقنية الشحن اللاسلكي عبر جزء مخصص في الجانب الأيمن من السماعة، كما تأتي سماعة البلوتوث بشاحن لاسلكي مخصص، وتدعم السماعة الشحن أيضاً عبر كابل USB-C.

وتقدم Marshall هذا الإصدار بالمميزات التي إشتهرت في إصدارات الشركة السابقة، ومنها مقبض للتحكم في السماعة ويدعم التحريك او النقر لتشغيل الموسيقى، أو التحكم في مستوى الصوتيات، كما يدعم مقبس الصوتيات في السماعة توصيل كابل للسماعات عند إنتهاء شحن البطارية، كما يمكن إقتران اثنان من وحدات السماعة ومشاركة الصوتيات.

وتتوفر سماعة Major IV اليوم للحجز المسبق على موقع الشركة، كما تنطلق للبيع في الأسواق بدءاً من 14 من أكتوبر بسعر 149 دولار.

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