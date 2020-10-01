خاصية الرسائل في إنستاجرام تم دمجها رسميًا مع Facebook Messenger

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا منذ فترة عن خطط الفيسبوك المحتملة لدمج بعض خدمات الدردشة الخاصة بها معًا. في شهر أغسطس الماضي، بدأت الفيسبوك في دمج خاصية Direct Messages على إنستاجرام مع Facebook Messenger، والآن وفقًا لإعلان الشركة، فيبدو أن عملية الدمج قد إكتملت رسميًا.

ووفقا للفيسبوك، فقد صرحت بالقول : ” يستخدم أكثر من مليار شخص بالفعل Facebook Messenger كمكان للمشاركة والتسكع والتعبير عن أنفسهم مع العائلة والأصدقاء. هذا هو السبب في أننا نربط بين تجربة Facebook Messenger و Instagram لتقديم بعض من أفضل ميزات Facebook Messenger لإنستاجرام حتى تتمكن من الوصول إلى أفضل تجربة مراسلة، بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه “.

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إذن ماذا يعني هذا لمستخدمي إنستاجرام؟ في البداية، يبدو أن الفيسبوك تمنح المستخدمين خيارًا بشأن ما إذا كانوا يريدون تحديث تطبيقهم إلى الميزة الجديدة أم لا. سيتم الترحيب بالمستخدمين عن طريق شاشة تسألهم عما إذا كانوا يريدون الإنتقال إلى طريقة الدردشة الجديدة هذه، أو تخطيها في الوقت الحالي.

ومع ذلك، إذا إخترت التحديث، فهذا يعني أنه بدلاً من الإضطرار إلى التبديل بين إنستاجرام و Facebook Messenger، فبإمكانك إختيار الرد في أي تطبيق تستخدمه في تلك اللحظة، كما ترى في الصورة أعلاه. إنه تحديث مثير للإهتمام وإذا كنت تستخدم Facebook Messenger أو Instagram Direct Messages بشكل متكرر، فقد يكون هذا تحديثًا مرحبًا به.