الهاتف Motorola Razr 5G يستحمل 100 عملية طي في اليوم لمدة خمس سنوات، وحاصل على 100 براءة إختراع

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بترقية العديد من الجوانب في الهاتف Motorola Razr 5G الجديد القابل للطي، فقد قامت بترقية المعالج والكاميرا، كما قامت بتزويده بمفصل ذو تصميم ” خالي من الفجوة ” حصل على براءة إختراع. يسمح هذا المفصل الجديد للشاشة بإغلاق نفسها بإحكام شديد بحيث لا يمكنك تمرير قطعة من الورق خلالها.
لمزيد من المتانة، تم تصنيع المفصل من الفولاذ المقاوم للصدأ بينما تم تصنيع الإطار من الألومنيوم. تُظهر الإختبارات التي أجرتها موتورولا أن المفصل يمكن أن يستحمل 200 آلف عملية طي، وهو ما يُعادل خمس سنوات من الإستخدام حتى لو فتحت هاتفك 100 مرة في اليوم الواحد.
هذا ليس النظام الوحيد الحاصل على براءة إختراع في الهاتف Motorola Razr 5G، فقد قدمت شركة موتورولا أكثر من 100 براءة إختراع ذات صلة به. تغطي براءات الإختراع هذه كل من البرمجيات التي تسمح لك بالتفاعل السريع مع التطبيقات على الشاشة الخارجية التي يبلغ حجمها 2.7 إنش والتبديل بسلاسة إلى الشاشة الداخلية التي يبلغ حجمها 6.2 إنش.
كان تصميم العتاد اللاسلكي أمرًا صعبًا حيث كانت هناك حاجة إلى أربع هوائيات من أجل دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهذا ما يُعتبر من بين أبرز الترقيات التي حصل عليها الهاتف Motorola Razr 5G. كل هذا مُكدس في مساحة قدرها 85CM²، وهو نفس حجم مجموعة أوراق اللعب، فالهاتف القابل للطي الأحدث من شركة موتورولا يُعطي الأولوية للتصميم المضغوط.
في حالة إذا كان الهاتف Motorola Razr 5G أثار إهتمامكم وترغبون في معرفة المزيد عنه، فنحن نقترح عليكم إلقاء نظرة على هذه المقالة المفصلة هنا.
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