تكنولوجيا: جوجل تبدأ في دفع تطبيق خرائط جوجل بالثيم المظلم لبعض المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد بعض من مستخدمي تطبيق خرائط جوجل إضافة الثيم المظلم كإختيار جديد في الإصدار رقم 10.51.1 من التطبيق لتحديث Android 11.

بدأت شركة جوجل في دفع الثيم المظلم لتطبيق Google Maps، حيث تشير التوقعات إلى أن عملاق البحث تصدر التحديث الجديد بالثيم المظلم بشكل تدريجي لمستخدمي التطبيق.



لا يظهر الثيم المظلم لجميع مستخدمي خرائط جوجل الآن، حتى مع التحديث للإصدار الأخير من التطبيق فإن إختيار الثيم المظلم لا يظهر في الوقت الحالي في إعدادات التطبيق، حيث يظهر الإختيار الجديد لعدد محدود من مستخدمي هواتف الأندوريد بنظام Android 11.

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ويأتي الثيم المظلم في تطبيق خرائط جوجل بخلفية داكنة لواجهة التطبيق، أو بثيم يتطابق مع إعدادات النظام لهاتف الأندوريد.

ولقد قدمت جوجل في السابق نمط الوضع الليلي التلقائي الذي يظهر عند التنقل بتطبيق خرائط جوجل في وقت الغروب، إلا أن هذا النمط لم يدعم المستخدم عند التنقل في الأنفاق، أو عند تصفح القوائم، على عكس الثيم المظلم الجديد الذي يدعم المستخدم بكفاءة أفضل.

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