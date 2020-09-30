بطارية محمولة من Huawei بقوة 66W تحصل على شهادة المصادقة قبيل الإعلان عن Huawei Mate 40 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر أحد المسربين البارزين في الصين للتو إحدى شهادت المصادقة التي تم منحها من قبل إحدى الهيئات التنظيمية المحلية لبطارية محمولة من شركة Huawei قادرة على شحن الأجهزة الأخرى بقوة تصل إلى 66W. وعلى الرغم من أن هذه البطارية المحمولة نفسها مثيرة للإهتمام إلا أن الشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو أنه لا يوجد هاتف ذكي حاليًا لدى شركة Huawei يدعم سرعة الشحن هذه، لذلك من المحتمل أن تكون مخصصة لسلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series القادمة.

في السابق، حصلت الشركة على شهادة مصادقة لشاحن يمتاز بقوة 66W، لذلك في هذه المرحلة بات من المؤكد تقريبًا أن عضوًّا واحدًا على الأقل في تشكيلة Huawei Mate 40 Series سيدعم الشحن السريع بقوة 65W.

Advertisements

وبالعودة إلى البطارية المحمولة، فشهادة المصادقة تكشف لنا أنها ستعمل بـ 5V/9V/12V/15V عند 3 أمبير أيضًا، وهذا يغطي تمامًا معايير الشحن القديمة المُعتمدة في هواتف Honor و Huawei الحالية والتي تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W و 44W و 55W وتوفر توافقًا عكسيًا. تبلغ سعة البطارية المحمولة 12000mAh، ولكن شهادة المصادقة لا تكشف لنا عن أبعادها أو وزنها.