الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite مع شاشة 120Hz والمعالج Snapdragon 750G

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite بإعتباره العضو الأرخص في تشكيلة Xiaomi Mi 10T Series الجديدة، على الرغم من أنه يضم عددًا من المواصفات التقنية المميزة.

الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وتدعم HDR10، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 750G مما يجعله أول هاتف ذكي في العالم يضم هذا المعالج الجديد من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4820mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

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الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12 كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

سيكون الهاتف Xiaomi Mi 10T Lite متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق والزهري المتدرج للسماوي، وسيُكلف 280 يورو لنسخة 6GB/64GB، ونحو 330 يورو لنسخة 6GB/128GB علمًا أنه سيُعرض للبيع على متجر أمازون وعلى الموقع الرسمي للشركة Mi.com إبتداءً من 13 أكتوبر.